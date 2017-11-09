Благотворительный концерт инклюзивного театра пройдёт в Удмуртии

Все собранные средства направят на развитие театра.

Ижевск. Удмуртия. Детский инклюзивный театр «Надежда» проведёт в Ижевске благотворительный концерт. Все собранные средства будут направлены на развитие театра, сообщает пресс-служба театра кукол Удмуртии.

Благотворительная акция приурочена ко всемирному дню доброты. Гости увидят спектакли, эстрадные номера, а также выступления творческой группы «Сюрприз», ансамбля «Чильтэр», Лизы Перминовой и многих других. А билет на мероприятие будет стоить 500 рублей.

«Особенные» актёры «Надежды» уже пятый год дарят радость своим зрителям. Театр не раз участвовал в международных, всероссийских и республиканских конкурсах. Становился лауреатом в номинациях «Театр кукол», «Оформление спектакля», «Терапевтический театр», получал награды за исполнения ролей «Волка», «Феи» и других, а также был удостоен дипломами фестивалей.

Каждый неравнодушный сможет прийти на концерт и сделать доброе дело 13 ноября. В 18:00 начнётся развлекательная программа, а сам концерт пройдёт с 18:30 до 19:50 в театре кукол Удмуртии.