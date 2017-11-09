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      Два человека погибли в результате обрушения дома в Ижевске

      Благотворительный концерт инклюзивного театра пройдёт в Удмуртии

      12:24, 09 ноября, 2017
      Анна Торхова
      12:24, 09 ноября, 2017
      Анна Торхова
      261
      0
      #дети\n#культура\n#театр\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/teatr_myau
      261
      0

      Все собранные средства направят на развитие театра.

      Ижевск. Удмуртия. Детский инклюзивный театр «Надежда» проведёт в Ижевске благотворительный концерт. Все собранные средства будут направлены на развитие театра, сообщает пресс-служба театра кукол Удмуртии.

      Благотворительная акция приурочена ко всемирному дню доброты. Гости увидят спектакли, эстрадные номера, а также выступления творческой группы «Сюрприз», ансамбля «Чильтэр», Лизы Перминовой и многих других. А билет на мероприятие будет стоить 500 рублей.

      «Особенные» актёры «Надежды» уже пятый год дарят радость своим зрителям. Театр не раз участвовал в международных, всероссийских и республиканских конкурсах. Становился лауреатом в номинациях «Театр кукол», «Оформление спектакля», «Терапевтический театр», получал награды за исполнения ролей «Волка», «Феи» и других, а также был удостоен дипломами фестивалей.

      Каждый неравнодушный сможет прийти на концерт и сделать доброе дело 13 ноября. В 18:00 начнётся развлекательная программа, а сам концерт пройдёт с 18:30 до 19:50 в театре кукол Удмуртии.

      12:24, 09 ноября, 2017
      Анна Торхова
      261
      0
      #дети\n#культура\n#театр\n#Удмуртия

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