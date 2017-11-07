Спектакль из Ижевска вошёл в лонг-лист премии «Золотая маска»

«Калека с острова Инишмаан» стал самым знаменитым спектаклем сезона.

Ижевск. Удмуртия. Спектакль Русского драматического театра Удмуртии «Калека с острова Инишмаан» вошёл в лонг-лист премии «Золотая маска». Постановка стала одной из самых популярных в России в сезоне 2016-2017 года, сообщает пресс-служба премии.

Спектакль основан на пьесе Мартина МакДонаха, которого критики окрестили как «Тарантино от драматургии», сообщает пресс-служба удмуртского драмтеатра. Режиссёром постановки стал Дмитрий Удовиченко.

Напомним, что престижная национальная театральная премия «Золотая маска» вручается лучшим спектаклям всех жанров театрального искусства с 1993 года. Очередной 24-й фестиваль пройдет весной 2018 года в Москве.