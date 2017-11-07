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      Спектакль из Ижевска вошёл в лонг-лист премии «Золотая маска»

      08:30, 07 ноября, 2017
      Анна Торхова
      08:30, 07 ноября, 2017
      Анна Торхова
      260
      0
      #Ижевск\n#театр\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Удмуртский драматический театр\n#премия
      Фото: vk.com/id103404661
      260
      0

      «Калека с острова Инишмаан» стал самым знаменитым спектаклем сезона.

      Ижевск. Удмуртия. Спектакль Русского драматического театра Удмуртии «Калека с острова Инишмаан» вошёл в лонг-лист премии «Золотая маска». Постановка стала одной из самых популярных в России в сезоне 2016-2017 года, сообщает пресс-служба премии.

      Спектакль основан на пьесе Мартина МакДонаха, которого критики окрестили как «Тарантино от драматургии», сообщает пресс-служба удмуртского драмтеатра. Режиссёром постановки стал Дмитрий Удовиченко.

      Напомним, что престижная национальная театральная премия «Золотая маска» вручается лучшим спектаклям всех жанров театрального искусства с 1993 года. Очередной 24-й фестиваль пройдет весной 2018 года в Москве.

      08:30, 07 ноября, 2017
      Анна Торхова
      260
      0
      #Ижевск\n#театр\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Удмуртский драматический театр\n#премия

       

       

       

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