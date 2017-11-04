Красавицы Удмуртии смогут принять участие в конкурсе "Татар кызы-2018"

К участию приглашают девушек от 16 до 24 лет.
Ижевск. Удмуртия. Красавицы из Удмуртии смогут принять участие в VII республиканском конкурсе татарских красавиц «Татар кызы-2018». К участию приглашают девушек от 16 до 24 лет, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов республики.
Одним из требований является владение татарским языком.
Конкурсантки покажут умения шить и вышивать национальные элементы, а также будут соревноваться в интеллектуальном конкурсе и кулинарном мастерстве.
Анкету на участие можно заполнить в электронном виде до 20 ноября. Кастинг состоится 26 ноября в 10:00 в Доме Дружбы народов Удмуртии.