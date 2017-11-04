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      Красавицы Удмуртии смогут принять участие в конкурсе "Татар кызы-2018"

      17:55, 04 ноября, 2017
      Анна Торхова
      17:55, 04 ноября, 2017
      Анна Торхова
      99
      0
      #конкурс\n#Удмуртия\n#Татар кызы
      Фото: vk.com/tk2017ur
      99
      0

      К участию приглашают девушек от 16 до 24 лет.

      Ижевск. Удмуртия. Красавицы из Удмуртии смогут принять участие в VII республиканском конкурсе татарских красавиц «Татар кызы-2018». К участию приглашают девушек от 16 до 24 лет, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов республики.

      Одним из требований является владение татарским языком.

      Конкурсантки покажут умения шить и вышивать национальные элементы, а также будут соревноваться в интеллектуальном конкурсе и кулинарном мастерстве.

      Анкету на участие можно заполнить в электронном виде до 20 ноября. Кастинг состоится 26 ноября в 10:00 в Доме Дружбы народов Удмуртии.

      17:55, 04 ноября, 2017
      Анна Торхова
      99
      0
      #конкурс\n#Удмуртия\n#Татар кызы

       

       

       

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