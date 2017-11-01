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      В Ижевске отменили детский цирковой фестиваль, который обещали провести в ноябре

      16:20, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      16:20, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      528
      0
      #дети\n#Ижевск\n#цирк\n#Удмуртия\n#фестиваль
      528
      0

      Поставщик, выигравший аукцион, не стал его проводить.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отменили проведение детского циркового фестиваля. Цирку республики не удалось выиграть в аукционе, рассказал журналисту информационного агентства «Сусанин» директор Государственного цирка Удмуртии Хазби Майрамукаев.

      В сентябре 2017 года министерство культуры России провело аукцион на организацию Ижевского циркового фестиваля. В торгах участвовали три поставщика: Удмуртский государственный цирк, ИП Морозов и ООО группа компаний «Информ Девелопмент».

      Напомним, что по правилам аукциона побеждает тот, кто предложит самую низкую цену. ООО «Информ Девелопмент» предложило самую высокую цену контракта – 3 610 000 рублей, а цирк и ИП Морозов выставили одинаковую сумму – 3 116 000 рублей. Предприниматель выиграл торги, его предложение по цене было сделано на 10 минут раньше.

      В октябре между Минкультом России и поставщиком был заключен договор. Согласно ему, в рамках фестиваля планировалось 2 конкурсных представления и 4 гала-шоу. Организаторы ожидали, что мероприятие соберёт около 10 тыс. зрителей.

      «Мы сошли с дистанции, а потом узнаём, что ИП Морозов отказался от проведения фестиваля. Обидно за детей, которые так долго готовились к фестивалю. Мы готовились в течение 5 месяцев, составляли сметы, подбирали коллективы. Мы были готовы на сто процентов», - рассказывает директор цирка.

      Фестиваль должен был пройти в Ижевске с 3 по 5 ноября. На него пригласили 37 детских коллективов из разных городов. Напомним, что в мае 2017 года директор Росгосцирка Дмитрий Иванов рассказал, что фестиваль в Ижевске должен пройти при содействии федеральной структуры.

      ИП Морозов дать комментарии журналистам ИА «Сусанин» отказался.

      16:20, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      528
      0
      #дети\n#Ижевск\n#цирк\n#Удмуртия\n#фестиваль

       

       

       

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