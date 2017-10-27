Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в Удмуртии

Информагентство «Сусанин» предлагает познакомиться с программой мероприятий, которые пройдут в учреждениях культуры республики с 1 по 4 ноября.
Ижевск. Удмуртия. Удмуртия присоединиться к всероссийской ко всероссийской акции «Ночь искусств». Как сообщает пресс-служба Миннаца республики, мероприятия пройдут с 1 по 4 ноября.
Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел
1 ноября
10:00 – 16:00 – экскурсия по выставке «В стороне Юкаменской»;
10:00 – 16:00 – «Творческий двор»: мастер-классы по изготовлению оберегов, гобеленовых вымпелов, мягкой игрушки, соломке и другое;
13:00 – 16:00 – кулинарная лаборатория по приготовлению удмуртских блюд.
2 ноября
10:00 – 16:00 – презентация Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремёсел для людей с ограниченными возможностями.
3 ноября
10:00 – 10:30 - «Творческий двор»: мастер-классы по изготовлению оберегов, гобеленовых вымпелов, мягкой игрушки, соломке и другое;
13:00 – 16:00 – кулинарная лаборатория по приготовлению удмуртских блюд;
10:00 – 16:00 – экскурсия по выставке «В стороне Юкаменской»;
16:00 – 16:30 – презентация удмуртских музыкальных инструментов.
4 ноября
11:00 – 20:00 – «Творческий двор»: мастер-классы по изготовлению оберегов, гобеленовых вымпелов, мягкой игрушки, соломке и другое;
11:00 – 20:00 – кулинарная лаборатория по приготовлению удмуртских блюд;
11:00 – 20:00 – экскурсия по выставке «В стороне Юкаменской»;
11:00 – 20:00 – презентация женского традиционного удмуртского костюма;
11:00 – 20:00 – презентация удмуртских музыкальных инструментов.
Республиканский дом народного творчества – дом молодежи
3 ноября
17:00 – класс-концерт «Балет для всех» - открытый урок по классическому танцу для всех желающих;
18:00 – мастер-класс и показательные выступления Ижевского клуба исторического танца;
19:00 – концерт симфонической музыки «Краски классики».
Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств
3 ноября
10:00 – 18:00 - квест и экскурсия (также на английском языке) по выставке «Мой Пушкин» + мастер-класс по созданию панно в смешанной технике в рамках выставки С. Орлова «От реализма к авангарду» (для школьников);
17:00 – 18:00 «Икона Казанской Божьей матери – заступница России». Лекция на основе подлинных икон 19 века из коллекции УРМИИ;
4 ноября
12:00 – 20:00 – виртуальные прогулки по музеям мира;
12:00 – 13:00 – сказка, посвященная году экологии;
13:00 – 14:00 – мастер-класс по созданию объемной открытки на тему цирка;
14:00 – 15:00 – кинопоказ мульфильмов «Бабочка», «Стеклянная гармоника», «Фаэтон — сын Солнца»;
14:00 – 14:30 – арт-пауза. Экскурсия по выставке Сергея Орлова «От реализма к авангарду»;
15:00 – 16:00 – авторская экскурсия по выставке Александра Чувашева «Под маской смеха»;
17:00 – 17:30 – арт-пауза. Экскурсия по выставке С. Орлова «От реализма к авангарду»;
18:00 – 20:00 – кинопоказ от клуба «Бриколаж».
Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда
4 ноября
11:00, 14:00, 16:00 – экскурсии по выставке «Молюсь за тех и за других»
1200, 15:00 – игровое занятие для детей 6 – 12 лет «Да здраствует революция!»;
11:00 – 18:00 – серия мастер – классов «Золотые руки»;
11:00 – 18:00 – слайд – путешествие «Картины русских художников»;
11:00 – 18:00 – мастер-класс по живописи и рисунку на выставке «Крым»
11:00, 17:00 – экскурсия по выставке «Удмурты»;
12:00, 13:00 – экскурсия «Мото Победа»;
12:00, 13:00, 14:00 – авторская экскурсия Елены Лебедевой «Путешествие в лето»;
12:00, 15:00 – квест-игра «Путешествие в прошлое»;
13:00 – экскурсия «Города начинались с заводов…»;
14:00 – 17:00 – викторина «Времен связующая нить»;
14:00, 16:00 – экскурсия «50 – возраст молодости»;
11:00 – 18:00 – «Живой уголок» на экспозиции «Природа Удмуртии»
13:00, 15:00 – экскурсия «Природа Удмуртии»;
16:00 – экскурсия «Тайны летучих мышей»;
17:00 – мастер – класс «Мышиная мастерская»;
11:00 – 19:00 – интерактивная книжная выставка «Революция сознания?».
Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба Чайковского» (Воткинск)
4 ноября 18:00 – 22:00
- тематико-театрализованная экскурсия «Воспоминания о Чайковском»;
- акция «Объяснение в любви» по сбору фото и видео признаний посетителей к российским деятелям искусств;
- работа выставок: «Тихая жизнь вещей», «Гобелены. История и современность», «И словом, и кистью, и звуком», «Современница смутного времени», «Огни родного города»;
- интерактивный урок «От смутного времени к национальному празднику» на базе выставки одного экспоната «Современница смутного времени»;
- мастер-класс «Старая, старая сказка» по изготовлению кукол героев оперы П.И. Чайковского «Иоланта»;
- мастер-класс «С точки начинается шедевр» по рисованию в технике пуантилизма на базе выставки «Тихая жизнь вещей»;
- мастер-класс «Расцвели розаны и купавки» по выполнению народной росписи на ткани;
- мастер-класс «Шарф для мемориальной липы» по коллективному вязанию;
- квест по ночной усадьбе «Что сказал Чайковский?»;
18:00 – 19:00 – шоу мыльных пузырей;
21:00 – 22:00 - концерт группы «Megaboys»;
22:00 – танцевальный марафон «Искусство объединяет».
Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар» (Глазов)
Время проведения акции: 16:00 – 22:00 4 ноября.
- 3-D моделирование и мастер-класс «Копоушка»;
- экскурсии по экспозициям и текущим выставкам музея-заповедника «Средневековое городище Иднакар 9-13 вв.», «Природа Севера Удмуртии», «Солнечный конь», «Батырское искусство»;
- старт фотоконкурса «Я люблю Иднакар»;
Мастер-классы для детей и взрослых: изготовление оберега «Птица», пластилиновый Вумурт, открытка от «Иднакара», «Берегиня» и «Солнечный конь» из лыка, закладки для книг в виде помпонов;
- акция «Цветные ладошки: наскальная живопись на современный лад»;
- создание оригинальный подарок «Мамина брошь»;
- работа шаржистов, роспись по телу «Мехенди», аквагримм.
17:00 – подведение итогов конкурса детского рисунка в рамках выставки «Солнечный конь».
Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»
Время проведения акции: 14:00 – 19:00 4 ноября.
14:00 – 14:30 – презентация выставки художника-графика, скульптора, автора герба Ижевска Николая Быкова «Человек - Птица»;
14:30 – 15:00 – показ анимационных короткометражных мультипликационных фильмов «Чудеса мультипликации»;
15:00 – 15:30 – выступление победителей конкурса молодых исполнителей вокального искусства «Музыка в стиле ЭТНО»;
15:30 – 16:15 – выступление этно-вокального ансамбля «Кукушка»;
17:00 – 19:00 – программа выходного дня «Поём и пляшем от печки».
Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова
4 ноября
13:00 – 14:00 - викторина «Загадочный экспонат» по экспозиции «Судьба человека»;
14:00 – 15:00 - викторина «Вещественные доказательства» и мультсеанс для детей «Дядя Стёпа и его друзья»;
14:00 – 16:00 – работа учеников художественного отделения ДШИ № 9 г. Ижевска
17:30 – 19:30 - работа экспресс-выставки «Музейный марафон искусств»
15:00 – 15:20 - открытие марафона искусств «Мифы революции»
15:20 – 15:50 Выступление оркестра духовых инструментов «Надежда» ДШИ № 9;
16:00 – 16:40 - лекция кандидата филологических наук В.И. Чулкова «Мифы Революции в русской литературе рубежа XIX-XX веков»;
16:40 – 16:50 - революционная музыка;
16:50 – 17:30 - лекция кандидата искусствоведения И.П. Брекоткиной «Мифы Революции в русском авангардном искусстве начала ХХ века»;
17:30 – 17:40 - песни революции в исполнении вокального ансамбля «Сактон»;
17:40 – 18:20 - лекция-показ доктора философских наук В.Л. Круткина «Мифы и реалии Революции в киноискусстве ХХ века»;
18:30 – 18:40 - «Революционный этюд Айседоры Дункан». Выступление хореографического ансамбля «Театральный сезон»;
18:50 – 19:20 - выступление Ижевского муниципального камерного хора им. П.И. Чайковского;
19:20 – 19:30 – закрытие марафона «Мифы революции».
Республиканская библиотека для детей и юношества
4 ноября
12:00 – 13:00 - литературно-музыкальная композиция «Самый детский поэт Удмуртии»,
13:00 – 16:00 - аквагрим «Фантазеры»;
13:00 – 14:00 – час песочной анимации «Своя сказка»;
13:00 – 13:30 – медиа-беседа по геральдике Удмуртии «Лебедь на гербе Удмуртии»;
13: 30 -15:00 – мастер-класс «Путешествие в струну «Геральдика Удмуртии»
15:00 - 17:00 - квест по истории Удмуртии «Живая история Удмуртии»;
15:00 – 17:00 – занятия по основам актерского мастерства (для среднего «Театральный микс» школьного возраста);
17:00 – 18:00 – литературно-музыкальная композиция «Моим стихам настанет свой черед»;
18:00 – 20:00 – творческий диалог с художником «Встреча с прекрасным»
18:00 – 20:00 – исполнение любимых песен под гитару и фортепьяно «Открытый микрофон»;
12:00 – 20:00- «Калейдоскоп искусств»
– театр теней;
– литературные викторины по творчеству
удмуртских писателей и поэтов;
–фольклорный калейдоскоп игр, закличек,
прибауток;
– пазлы;
–прослушивание грампластинок;
– мастер-классы в технике «оригами», «декупаж», рисование пластилином;
- знакомство с книжными выставками.
Государственный национальный театр Удмуртской Республики
4 ноября
17:00 – 22:00 - показ спектакля «Таинственный ящик». Творческая встреча с режиссёром и артистами спектакля.
Государственный театр кукол Удмуртской Республики
4 ноября
20:00 – 22:00 – мистический перфоманс с участием театральных кукол.
Удмуртская государственная филармония
4 ноября
19:00 – мастер-классы концертных коллективов Удмуртской государственной филармонии
21:00 – 23:00 - концерт московской группы «Маримба Плюс».