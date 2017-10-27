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      Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в Удмуртии

      14:42, 27 октября, 2017
      14:42, 27 октября, 2017
      858
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#художники\n#творчество
      Фото: pixabay.com
      858
      0

      Информагентство «Сусанин» предлагает познакомиться с программой мероприятий, которые пройдут в учреждениях культуры республики с 1 по 4 ноября.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия присоединиться к всероссийской ко всероссийской акции «Ночь искусств». Как сообщает пресс-служба Миннаца республики, мероприятия пройдут с 1 по 4 ноября.

      Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел

      1 ноября

      10:00 – 16:00 – экскурсия по выставке «В стороне Юкаменской»;

      10:00 – 16:00 – «Творческий двор»: мастер-классы по изготовлению оберегов, гобеленовых вымпелов, мягкой игрушки, соломке и другое;

      13:00 – 16:00 – кулинарная лаборатория по приготовлению удмуртских блюд.

      2 ноября

      10:00 – 16:00 – презентация Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремёсел для людей с ограниченными возможностями.

      3 ноября

      10:00 – 10:30 - «Творческий двор»: мастер-классы по изготовлению оберегов, гобеленовых вымпелов, мягкой игрушки, соломке и другое;

      13:00 – 16:00 – кулинарная лаборатория по приготовлению удмуртских блюд;

      10:00 – 16:00 – экскурсия по выставке «В стороне Юкаменской»;

      16:00 – 16:30 – презентация удмуртских музыкальных инструментов.

      4 ноября

      11:00 – 20:00 – «Творческий двор»: мастер-классы по изготовлению оберегов, гобеленовых вымпелов, мягкой игрушки, соломке и другое;

      11:00 – 20:00 – кулинарная лаборатория по приготовлению удмуртских блюд;

      11:00 – 20:00 – экскурсия по выставке «В стороне Юкаменской»;

      11:00 – 20:00 – презентация женского традиционного удмуртского костюма;

      11:00 – 20:00 – презентация удмуртских музыкальных инструментов.

      Республиканский дом народного творчества – дом молодежи

      3 ноября

      17:00 – класс-концерт «Балет для всех» - открытый урок по классическому танцу для всех желающих;

      18:00 – мастер-класс и показательные выступления Ижевского клуба исторического танца;

      19:00 – концерт симфонической музыки «Краски классики».

      Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств

      3 ноября

      10:00 – 18:00 - квест и экскурсия (также на английском языке) по выставке «Мой Пушкин» + мастер-класс по созданию панно в смешанной технике в рамках выставки С. Орлова «От реализма к авангарду» (для школьников);

      17:00 – 18:00 «Икона Казанской Божьей матери – заступница России». Лекция на основе подлинных икон 19 века из коллекции УРМИИ;

      4 ноября

      12:00 – 20:00 – виртуальные прогулки по музеям мира;

      12:00 – 13:00 – сказка, посвященная году экологии;

      13:00 – 14:00 – мастер-класс по созданию объемной открытки на тему цирка;

      14:00 – 15:00 – кинопоказ мульфильмов «Бабочка», «Стеклянная гармоника», «Фаэтон — сын Солнца»;

      14:00 – 14:30 – арт-пауза. Экскурсия по выставке Сергея Орлова «От реализма к авангарду»;

      15:00 – 16:00 – авторская экскурсия по выставке Александра Чувашева «Под маской смеха»;

      17:00 – 17:30 – арт-пауза. Экскурсия по выставке С. Орлова «От реализма к авангарду»;

      18:00 – 20:00 – кинопоказ от клуба «Бриколаж».

      Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда

      4 ноября

      11:00, 14:00, 16:00 – экскурсии по выставке «Молюсь за тех и за других»

      1200, 15:00 – игровое занятие для детей 6 – 12 лет «Да здраствует революция!»;

      11:00 – 18:00 – серия мастер – классов «Золотые руки»;

      11:00 – 18:00 – слайд – путешествие «Картины русских художников»;

      11:00 – 18:00 – мастер-класс по живописи и рисунку на выставке «Крым»

      11:00, 17:00 – экскурсия по выставке «Удмурты»;

      12:00, 13:00 – экскурсия «Мото Победа»;

      12:00, 13:00, 14:00 – авторская экскурсия Елены Лебедевой «Путешествие в лето»;

      12:00, 15:00 – квест-игра «Путешествие в прошлое»;

      13:00 – экскурсия «Города начинались с заводов…»;

      14:00 – 17:00 – викторина «Времен связующая нить»;

      14:00, 16:00 – экскурсия «50 – возраст молодости»;

      11:00 – 18:00 – «Живой уголок» на экспозиции «Природа Удмуртии»

      13:00, 15:00 – экскурсия «Природа Удмуртии»;

      16:00 – экскурсия «Тайны летучих мышей»;

      17:00 – мастер – класс «Мышиная мастерская»;

      11:00 – 19:00 – интерактивная книжная выставка «Революция сознания?».

      Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба Чайковского» (Воткинск)

      4 ноября 18:00 – 22:00

      - тематико-театрализованная экскурсия «Воспоминания о Чайковском»;

      - акция «Объяснение в любви» по сбору фото и видео признаний посетителей к российским деятелям искусств;

      - работа выставок: «Тихая жизнь вещей», «Гобелены. История и современность», «И словом, и кистью, и звуком», «Современница смутного времени», «Огни родного города»;

      - интерактивный урок «От смутного времени к национальному празднику» на базе выставки одного экспоната «Современница смутного времени»;

      - мастер-класс «Старая, старая сказка» по изготовлению кукол героев оперы П.И. Чайковского «Иоланта»;

      - мастер-класс «С точки начинается шедевр» по рисованию в технике пуантилизма на базе выставки «Тихая жизнь вещей»;

      - мастер-класс «Расцвели розаны и купавки» по выполнению народной росписи на ткани;

      - мастер-класс «Шарф для мемориальной липы» по коллективному вязанию;

      - квест по ночной усадьбе «Что сказал Чайковский?»;

      18:00 – 19:00 – шоу мыльных пузырей;

      21:00 – 22:00 - концерт группы «Megaboys»;

      22:00 – танцевальный марафон «Искусство объединяет».

      Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар» (Глазов)

      Время проведения акции: 16:00 – 22:00 4 ноября. 

      - 3-D моделирование и мастер-класс «Копоушка»;

      - экскурсии по экспозициям и текущим выставкам музея-заповедника «Средневековое городище Иднакар 9-13 вв.», «Природа Севера Удмуртии», «Солнечный конь», «Батырское искусство»;

      - старт фотоконкурса «Я люблю Иднакар»;

      Мастер-классы для детей и взрослых: изготовление оберега «Птица», пластилиновый Вумурт, открытка от «Иднакара», «Берегиня» и «Солнечный конь» из лыка, закладки для книг в виде помпонов;

      - акция «Цветные ладошки: наскальная живопись на современный лад»;

      - создание оригинальный подарок «Мамина брошь»;

      - работа шаржистов, роспись по телу «Мехенди», аквагримм.

      17:00 – подведение итогов конкурса детского рисунка в рамках выставки «Солнечный конь».

      Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»

      Время проведения акции: 14:00 – 19:00 4 ноября.

      14:00 – 14:30 – презентация выставки художника-графика, скульптора, автора герба Ижевска Николая Быкова «Человек - Птица»;

      14:30 – 15:00 – показ анимационных короткометражных мультипликационных фильмов «Чудеса мультипликации»;

      15:00 – 15:30 – выступление победителей конкурса молодых исполнителей вокального искусства «Музыка в стиле ЭТНО»;

      15:30 – 16:15 – выступление этно-вокального ансамбля «Кукушка»;

      17:00 – 19:00 – программа выходного дня «Поём и пляшем от печки».

      Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова

      4 ноября 

      13:00 – 14:00 - викторина «Загадочный экспонат» по экспозиции «Судьба человека»;

      14:00 – 15:00 - викторина «Вещественные доказательства» и мультсеанс для детей «Дядя Стёпа и его друзья»;

      14:00 – 16:00 – работа учеников художественного отделения ДШИ № 9 г. Ижевска

      17:30 – 19:30 - работа экспресс-выставки «Музейный марафон искусств»

      15:00 – 15:20 - открытие марафона искусств «Мифы революции»

      15:20 – 15:50 Выступление оркестра духовых инструментов «Надежда» ДШИ № 9;

      16:00 – 16:40 - лекция кандидата филологических наук В.И. Чулкова «Мифы Революции в русской литературе рубежа XIX-XX веков»;

      16:40 – 16:50 - революционная музыка;

      16:50 – 17:30 - лекция кандидата искусствоведения И.П. Брекоткиной «Мифы Революции в русском авангардном искусстве начала ХХ века»;

      17:30 – 17:40 - песни революции в исполнении вокального ансамбля «Сактон»;

      17:40 – 18:20 - лекция-показ доктора философских наук В.Л. Круткина «Мифы и реалии Революции в киноискусстве ХХ века»;

      18:30 – 18:40 - «Революционный этюд Айседоры Дункан». Выступление хореографического ансамбля «Театральный сезон»;

      18:50 – 19:20 - выступление Ижевского муниципального камерного хора им. П.И. Чайковского;

      19:20 – 19:30 – закрытие марафона «Мифы революции».

      Республиканская библиотека для детей и юношества

      4 ноября

      12:00 – 13:00 - литературно-музыкальная композиция «Самый детский поэт Удмуртии»,

      13:00 – 16:00 - аквагрим «Фантазеры»;

      13:00 – 14:00 – час песочной анимации «Своя сказка»;

      13:00 – 13:30 – медиа-беседа по геральдике Удмуртии «Лебедь на гербе Удмуртии»;

      13: 30 -15:00 – мастер-класс «Путешествие в струну «Геральдика Удмуртии»

      15:00 - 17:00 - квест по истории Удмуртии «Живая история Удмуртии»;

      15:00 – 17:00 – занятия по основам актерского мастерства (для среднего «Театральный микс» школьного возраста);

      17:00 – 18:00 – литературно-музыкальная композиция «Моим стихам настанет свой черед»;

      18:00 – 20:00 – творческий диалог с художником «Встреча с прекрасным»

      18:00 – 20:00 – исполнение любимых песен под гитару и фортепьяно «Открытый микрофон»;

      12:00 – 20:00- «Калейдоскоп искусств»

      – театр теней;

      – литературные викторины по творчеству

      удмуртских писателей и поэтов;

      –фольклорный калейдоскоп игр, закличек,

      прибауток;

      – пазлы;

      –прослушивание грампластинок;

      – мастер-классы в технике «оригами», «декупаж», рисование пластилином;

      - знакомство с книжными выставками.

      Государственный национальный театр Удмуртской Республики

      4 ноября

      17:00 – 22:00 - показ спектакля «Таинственный ящик». Творческая встреча с режиссёром и артистами спектакля.

      Государственный театр кукол Удмуртской Республики

      4 ноября

      20:00 – 22:00 – мистический перфоманс с участием театральных кукол.

      Удмуртская государственная филармония

      4 ноября

      19:00 – мастер-классы концертных коллективов Удмуртской государственной филармонии

      21:00 – 23:00 - концерт московской группы «Маримба Плюс». 

      14:42, 27 октября, 2017
      858
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      #общество\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#художники\n#творчество

       

       

       

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