Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в Удмуртии

Информагентство «Сусанин» предлагает познакомиться с программой мероприятий, которые пройдут в учреждениях культуры республики с 1 по 4 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия присоединиться к всероссийской ко всероссийской акции «Ночь искусств». Как сообщает пресс-служба Миннаца республики, мероприятия пройдут с 1 по 4 ноября.

Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел

1 ноября

10:00 – 16:00 – экскурсия по выставке «В стороне Юкаменской»;

10:00 – 16:00 – «Творческий двор»: мастер-классы по изготовлению оберегов, гобеленовых вымпелов, мягкой игрушки, соломке и другое;

13:00 – 16:00 – кулинарная лаборатория по приготовлению удмуртских блюд.

2 ноября

10:00 – 16:00 – презентация Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремёсел для людей с ограниченными возможностями.

3 ноября

10:00 – 10:30 - «Творческий двор»: мастер-классы по изготовлению оберегов, гобеленовых вымпелов, мягкой игрушки, соломке и другое;

13:00 – 16:00 – кулинарная лаборатория по приготовлению удмуртских блюд;

10:00 – 16:00 – экскурсия по выставке «В стороне Юкаменской»;

16:00 – 16:30 – презентация удмуртских музыкальных инструментов.

4 ноября

11:00 – 20:00 – «Творческий двор»: мастер-классы по изготовлению оберегов, гобеленовых вымпелов, мягкой игрушки, соломке и другое;

11:00 – 20:00 – кулинарная лаборатория по приготовлению удмуртских блюд;

11:00 – 20:00 – экскурсия по выставке «В стороне Юкаменской»;

11:00 – 20:00 – презентация женского традиционного удмуртского костюма;

11:00 – 20:00 – презентация удмуртских музыкальных инструментов.

Республиканский дом народного творчества – дом молодежи

3 ноября

17:00 – класс-концерт «Балет для всех» - открытый урок по классическому танцу для всех желающих;

18:00 – мастер-класс и показательные выступления Ижевского клуба исторического танца;

19:00 – концерт симфонической музыки «Краски классики».

Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств

3 ноября

10:00 – 18:00 - квест и экскурсия (также на английском языке) по выставке «Мой Пушкин» + мастер-класс по созданию панно в смешанной технике в рамках выставки С. Орлова «От реализма к авангарду» (для школьников);

17:00 – 18:00 «Икона Казанской Божьей матери – заступница России». Лекция на основе подлинных икон 19 века из коллекции УРМИИ;

4 ноября

12:00 – 20:00 – виртуальные прогулки по музеям мира;

12:00 – 13:00 – сказка, посвященная году экологии;

13:00 – 14:00 – мастер-класс по созданию объемной открытки на тему цирка;

14:00 – 15:00 – кинопоказ мульфильмов «Бабочка», «Стеклянная гармоника», «Фаэтон — сын Солнца»;

14:00 – 14:30 – арт-пауза. Экскурсия по выставке Сергея Орлова «От реализма к авангарду»;

15:00 – 16:00 – авторская экскурсия по выставке Александра Чувашева «Под маской смеха»;

17:00 – 17:30 – арт-пауза. Экскурсия по выставке С. Орлова «От реализма к авангарду»;

18:00 – 20:00 – кинопоказ от клуба «Бриколаж».

Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда

4 ноября

11:00, 14:00, 16:00 – экскурсии по выставке «Молюсь за тех и за других»

1200, 15:00 – игровое занятие для детей 6 – 12 лет «Да здраствует революция!»;

11:00 – 18:00 – серия мастер – классов «Золотые руки»;

11:00 – 18:00 – слайд – путешествие «Картины русских художников»;

11:00 – 18:00 – мастер-класс по живописи и рисунку на выставке «Крым»

11:00, 17:00 – экскурсия по выставке «Удмурты»;

12:00, 13:00 – экскурсия «Мото Победа»;

12:00, 13:00, 14:00 – авторская экскурсия Елены Лебедевой «Путешествие в лето»;

12:00, 15:00 – квест-игра «Путешествие в прошлое»;

13:00 – экскурсия «Города начинались с заводов…»;

14:00 – 17:00 – викторина «Времен связующая нить»;

14:00, 16:00 – экскурсия «50 – возраст молодости»;

11:00 – 18:00 – «Живой уголок» на экспозиции «Природа Удмуртии»

13:00, 15:00 – экскурсия «Природа Удмуртии»;

16:00 – экскурсия «Тайны летучих мышей»;

17:00 – мастер – класс «Мышиная мастерская»;

11:00 – 19:00 – интерактивная книжная выставка «Революция сознания?».

Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба Чайковского» (Воткинск)

4 ноября 18:00 – 22:00

- тематико-театрализованная экскурсия «Воспоминания о Чайковском»;

- акция «Объяснение в любви» по сбору фото и видео признаний посетителей к российским деятелям искусств;

- работа выставок: «Тихая жизнь вещей», «Гобелены. История и современность», «И словом, и кистью, и звуком», «Современница смутного времени», «Огни родного города»;

- интерактивный урок «От смутного времени к национальному празднику» на базе выставки одного экспоната «Современница смутного времени»;

- мастер-класс «Старая, старая сказка» по изготовлению кукол героев оперы П.И. Чайковского «Иоланта»;

- мастер-класс «С точки начинается шедевр» по рисованию в технике пуантилизма на базе выставки «Тихая жизнь вещей»;

- мастер-класс «Расцвели розаны и купавки» по выполнению народной росписи на ткани;

- мастер-класс «Шарф для мемориальной липы» по коллективному вязанию;

- квест по ночной усадьбе «Что сказал Чайковский?»;

18:00 – 19:00 – шоу мыльных пузырей;

21:00 – 22:00 - концерт группы «Megaboys»;

22:00 – танцевальный марафон «Искусство объединяет».

Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар» (Глазов)

Время проведения акции: 16:00 – 22:00 4 ноября.

- 3-D моделирование и мастер-класс «Копоушка»;

- экскурсии по экспозициям и текущим выставкам музея-заповедника «Средневековое городище Иднакар 9-13 вв.», «Природа Севера Удмуртии», «Солнечный конь», «Батырское искусство»;

- старт фотоконкурса «Я люблю Иднакар»;

Мастер-классы для детей и взрослых: изготовление оберега «Птица», пластилиновый Вумурт, открытка от «Иднакара», «Берегиня» и «Солнечный конь» из лыка, закладки для книг в виде помпонов;

- акция «Цветные ладошки: наскальная живопись на современный лад»;

- создание оригинальный подарок «Мамина брошь»;

- работа шаржистов, роспись по телу «Мехенди», аквагримм.

17:00 – подведение итогов конкурса детского рисунка в рамках выставки «Солнечный конь».

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»

Время проведения акции: 14:00 – 19:00 4 ноября.

14:00 – 14:30 – презентация выставки художника-графика, скульптора, автора герба Ижевска Николая Быкова «Человек - Птица»;

14:30 – 15:00 – показ анимационных короткометражных мультипликационных фильмов «Чудеса мультипликации»;

15:00 – 15:30 – выступление победителей конкурса молодых исполнителей вокального искусства «Музыка в стиле ЭТНО»;

15:30 – 16:15 – выступление этно-вокального ансамбля «Кукушка»;

17:00 – 19:00 – программа выходного дня «Поём и пляшем от печки».

Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова

4 ноября

13:00 – 14:00 - викторина «Загадочный экспонат» по экспозиции «Судьба человека»;

14:00 – 15:00 - викторина «Вещественные доказательства» и мультсеанс для детей «Дядя Стёпа и его друзья»;

14:00 – 16:00 – работа учеников художественного отделения ДШИ № 9 г. Ижевска

17:30 – 19:30 - работа экспресс-выставки «Музейный марафон искусств»

15:00 – 15:20 - открытие марафона искусств «Мифы революции»

15:20 – 15:50 Выступление оркестра духовых инструментов «Надежда» ДШИ № 9;

16:00 – 16:40 - лекция кандидата филологических наук В.И. Чулкова «Мифы Революции в русской литературе рубежа XIX-XX веков»;

16:40 – 16:50 - революционная музыка;

16:50 – 17:30 - лекция кандидата искусствоведения И.П. Брекоткиной «Мифы Революции в русском авангардном искусстве начала ХХ века»;

17:30 – 17:40 - песни революции в исполнении вокального ансамбля «Сактон»;

17:40 – 18:20 - лекция-показ доктора философских наук В.Л. Круткина «Мифы и реалии Революции в киноискусстве ХХ века»;

18:30 – 18:40 - «Революционный этюд Айседоры Дункан». Выступление хореографического ансамбля «Театральный сезон»;

18:50 – 19:20 - выступление Ижевского муниципального камерного хора им. П.И. Чайковского;

19:20 – 19:30 – закрытие марафона «Мифы революции».

Республиканская библиотека для детей и юношества

4 ноября

12:00 – 13:00 - литературно-музыкальная композиция «Самый детский поэт Удмуртии»,

13:00 – 16:00 - аквагрим «Фантазеры»;

13:00 – 14:00 – час песочной анимации «Своя сказка»;

13:00 – 13:30 – медиа-беседа по геральдике Удмуртии «Лебедь на гербе Удмуртии»;

13: 30 -15:00 – мастер-класс «Путешествие в струну «Геральдика Удмуртии»

15:00 - 17:00 - квест по истории Удмуртии «Живая история Удмуртии»;

15:00 – 17:00 – занятия по основам актерского мастерства (для среднего «Театральный микс» школьного возраста);

17:00 – 18:00 – литературно-музыкальная композиция «Моим стихам настанет свой черед»;

18:00 – 20:00 – творческий диалог с художником «Встреча с прекрасным»

18:00 – 20:00 – исполнение любимых песен под гитару и фортепьяно «Открытый микрофон»;

12:00 – 20:00- «Калейдоскоп искусств»

– театр теней;

– литературные викторины по творчеству

удмуртских писателей и поэтов;

–фольклорный калейдоскоп игр, закличек,

прибауток;

– пазлы;

–прослушивание грампластинок;

– мастер-классы в технике «оригами», «декупаж», рисование пластилином;

- знакомство с книжными выставками.

Государственный национальный театр Удмуртской Республики

4 ноября

17:00 – 22:00 - показ спектакля «Таинственный ящик». Творческая встреча с режиссёром и артистами спектакля.

Государственный театр кукол Удмуртской Республики

4 ноября

20:00 – 22:00 – мистический перфоманс с участием театральных кукол.

Удмуртская государственная филармония

4 ноября

19:00 – мастер-классы концертных коллективов Удмуртской государственной филармонии

21:00 – 23:00 - концерт московской группы «Маримба Плюс».