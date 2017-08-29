Телеканал получил около тысячи заявок: свои силы в отборе попробовали ребята из 13 стран.

Москва. Юные танцовщицы из Удмуртии примут участие в проекте НТВ «Ты супер! Танцы». Телеканал получил около тысячи заявок: свои силы в отборе попробовали ребята из 13 стран.

Участниками первого тура стали 142 юных таланта. Из Алнашского района в проекте примут участие: Алиса Маклакова, Лейсан Хазиева, Валерия Седова, сестры Надежда и Людмила Третьяковы, Юлия Чернова, а также Динара Аглиуллина из Ижевска.

Отметим, что проект поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире.