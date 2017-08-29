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      Юные танцовщицы из Удмуртии примут участие в проекте НТВ «Ты супер! Танцы»

      11:55, 29 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      11:55, 29 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      211
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Алнаши\n#НТВ\n#танцы\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/yousuperntv
      211
      0

      Телеканал получил около тысячи заявок: свои силы в отборе попробовали ребята из 13 стран.

      Москва. Юные танцовщицы из Удмуртии примут участие в проекте НТВ «Ты супер! Танцы». Телеканал получил около тысячи заявок: свои силы в отборе попробовали ребята из 13 стран.

      Участниками первого тура стали 142 юных таланта. Из Алнашского района в проекте примут участие: Алиса Маклакова, Лейсан Хазиева, Валерия Седова, сестры Надежда и Людмила Третьяковы, Юлия Чернова, а также Динара Аглиуллина из Ижевска.

      Отметим, что проект поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире.

      11:55, 29 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      211
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Алнаши\n#НТВ\n#танцы\n#Удмуртия

       

       

       

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