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      Фестиваль «Читай, Ижевск» вновь пройдет в столице Удмуртии

      11:06, 29 августа, 2017
      Яна Шамаева
      11:06, 29 августа, 2017
      Яна Шамаева
      226
      0
      #образование\n#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#чтение
      Фото: pixabay.com
      226
      0

      Продлится от с 1 по 3 сентября.

      Ижевск. Удмуртия. Фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдет в столице Удмуртии с 1 по 3 сентября. Мероприятие пройдет на Центральной площади города уже в пятый раз, сообщают организаторы.

      Темой «Читай, Ижевска!» в этом году будет «Парк культуры и чтения».

      «На три дня мы погрузимся в атмосферу времен, когда парки воплощали идеальное место для воспитания «нового человека». В нашем парке люди встречаются, общаются, обогащаются духовно и интеллектуально. Он несёт идею воспитания человека читающего и мыслящего. Вместе мы вспомним любимые книги разных поколений, полистаем страницы популярных когда-то газет и журналов, потолкаемся в очереди за «дефицитными» изданиями», - говорится в сообщении администрации Ижевска.

      В программе фестиваля: публичные читки, вернисажи, выставки «оттепельной» и запрещенной литературы, мелодии духового оркестра, вечерние киносеансы и танцплощадка.

      «Эскимо и газировка добавят ощущения сладостного чувства свободы и счастья. На детской площадке ребята познакомятся с героями книг, поступками которых вдохновлялись пионеры и комсомольцы, узнают, как проводили свободное время их сверстники, когда не было гаджетов и компьютеров», - поясняют организаторы.

      Традиционным событием фестиваля станет книжная ярмарка. Литературу в Ижевск привезут более 20 московских и местных издательств. Также ожидается визит известных писателей Анны Берсеневой, Владимира Сотникова и Александра Кабакова.

      11:06, 29 августа, 2017
      Яна Шамаева
      226
      0
      #образование\n#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#чтение

       

       

       

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