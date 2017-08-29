Фестиваль «Читай, Ижевск» вновь пройдет в столице Удмуртии

Продлится от с 1 по 3 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдет в столице Удмуртии с 1 по 3 сентября. Мероприятие пройдет на Центральной площади города уже в пятый раз, сообщают организаторы.

Темой «Читай, Ижевска!» в этом году будет «Парк культуры и чтения».

«На три дня мы погрузимся в атмосферу времен, когда парки воплощали идеальное место для воспитания «нового человека». В нашем парке люди встречаются, общаются, обогащаются духовно и интеллектуально. Он несёт идею воспитания человека читающего и мыслящего. Вместе мы вспомним любимые книги разных поколений, полистаем страницы популярных когда-то газет и журналов, потолкаемся в очереди за «дефицитными» изданиями», - говорится в сообщении администрации Ижевска.

В программе фестиваля: публичные читки, вернисажи, выставки «оттепельной» и запрещенной литературы, мелодии духового оркестра, вечерние киносеансы и танцплощадка.

«Эскимо и газировка добавят ощущения сладостного чувства свободы и счастья. На детской площадке ребята познакомятся с героями книг, поступками которых вдохновлялись пионеры и комсомольцы, узнают, как проводили свободное время их сверстники, когда не было гаджетов и компьютеров», - поясняют организаторы.

Традиционным событием фестиваля станет книжная ярмарка. Литературу в Ижевск привезут более 20 московских и местных издательств. Также ожидается визит известных писателей Анны Берсеневой, Владимира Сотникова и Александра Кабакова.