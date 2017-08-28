Режиссер Станислав Говорухин прокомментировал идею снять фильм к юбилею Калашникова

По его мнению, сначала для этого должно появиться хорошее литературное произведение.

Ижевск. Удмуртия. Известный российский режиссер Станислав Говорухин во время поездки в Удмуртию прокомментировал идею снять фильм к празднованию 100-летия Михаила Калашникова. По его мнению, сначала для этого в республике должно появиться хорошее литературное произведение.

"В основе кино - драматургия и хороший литературный материал. Для этого не обязательно жить в Москве, Петербурге, близко к кинематографическому центру. Появится литература - появится и кино", - сказал Говорухин.

Ранее в Удмуртии создали оргкомитет по подготовке к празднованию 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова в 2019 году.