«Ночь кино» пройдет в Ижевске 27 августа

Зрители смогут посмотреть отечественные фильмы «Кухня. Последняя битва», «Время первых» и «28 панфиловцев».

Ижевск. Удмуртия. Всероссийская акция «Ночь кино» в Ижевске пройдет в воскресенье, 27 августа. Как сообщает пресс-служба республиканского Дома Дружбы народов, в кинотеатрах, концертных залах, музеях, филармонии, библиотеках и других учреждений покажут лучшие отечественные фильмы.

В этом году победителями голосования стали следующие картины: «Кухня. Последняя битва» - режиссер Антон Федотов, «Время первых» - режиссер Дмитрий Киселев, «28 панфиловцев» - режиссеры Ким Дружинин и Андрей Шальопа.

Также для юных зрителей будут организованы показы мультфильма «Снежная королева-3: Огонь и лед» - режиссер Алексей Цицилин.