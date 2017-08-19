Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Ижевске 27 августа

В этот день ижевчане смогут насладиться просмотром кинолент на нескольких площадках.

Ижевск. Удмуртия. Единая всероссийская акция «Ночь кино» состоится в Ижевске 27 августа. В этот день каждый желающий сможет посетить несколько площадок, где пройдут различные кинопоказы и мастер-классы, сообщили в пресс-службе Минкультуры Удмуртии.

В качестве главных киноцентров города будут задействованы Музей изобразительных искусств, Парк космонавтов, Республиканская библиотека для детей и юношества и Музейно-выставочный комплекс им. М.Т. Калашникова.

В рамках акции участникам будут показаны различные киноленты. В частности, можно будет посмотреть: «Кухню. Последнюю битву» Антона Федотова, «Время первых» Дмитрия Киселева, «28 панфиловцев» Кима Дружинина и Андрея Шальопы. Для маленьких участников организуют показ мультфильма «Снежная королева – 3. Огонь и лед» Алексея Цицилина.

Помимо этого организаторы запланировали проведение мастер-классов по созданию афиш, актерскому мастерству, сценической речи и гриму, а также же творческую встречу с актером, кинорежиссером и сценаристом Егором Куприяновым.