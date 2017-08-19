Яков Ломкин стал главным режиссером Русского драмтеатра Удмуртии

Новый худрук учреждения официально вступит в должность 1 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Новым главным режиссером Русского драматического театра Удмуртии стал актер театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина Яков Ломкин. Как сообщили в Министерстве культуры Удмуртии, он вступит в должность 1 сентября.

Ранее на удмуртской театральной сцене он дебютировал в качестве режиссера-постановщика спектакля «Чехов. Водевиль. Навсегда…», а руководство театра отметило его особо трепетное отношение к искусству, коллективу и городу.

Отмечается, что Яков Ломкин закончил ГИТИС в мастерской Бориса Морозова и по окончании института был принят в труппу «Сатирикона», где играл в спектаклях «Король Лир», «Синее чудовище» и «Ромео и Джульетта». В качестве режиссера он дебютировал в 2009 году, поставив спектакль по пьесе Александра Володина «Две стрелы».