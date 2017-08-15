Первая сувенирная ярмарка прошла на центральной площади Ижевска

В течение двух дней жители и гости города могли приобрести сувениры из разных уголков Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. 12 и 13 августа на центральной площади Ижевска состоялась республиканская выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства и ремёсел. В ней приняли участие центры декоративно-прикладного искусства из разных районов.

13 августа в работе выставки участвовали Национальный центр ДПИиР, Старомоньинский, Красногорский, Шарканский, Киясовский, Можгинский, Сарапульский дома ремёсел.

Старомоньинский дом ремесел представил изделия из глины, дерева, бересты. Здесь занимаются художественной обработкой дерева, шьют национальные костюмы, развивают косторезное искусство, изделия из бересты, лозоплетение и традиционное станковое ткачество. Участники Красногорского дома ремесел представили изделия из бересты, стол и стулья, сплетенные из лозы.

Основными направлениями Шарканского дома ремесел являются вышивка, народная кукла, изделия из керамики и национальный костюм.

Также в выставке участвовал Киясовский дом ремесел, который представил национальный костюм, национальную куклу, изделия из лозы и соломки, вышивку.

А участники Можгинского дома ремесел продемонстрировали небольшие кулоны из можжевельника со знаками зодиака. Также они рассказали о обереге для дома – ложка защитит дом, принесет в него достаток, мир и удачу.

Подготовила Кристина Столбова