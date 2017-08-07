Среди регионов-участников летней кампании проекта помимо родникового края: Владимирская, Ростовская, Самарская, Тульская и Ярославская области, Татарстан, Краснодарский и Ставропольский края.

Ижевск. Удмуртия вошла в число первых регионов-участников «Гастрономической карты России». Как сообщает пресс-служба главы и правительства, среди регионов-участников летней кампании проекта помимо родникового края: Владимирская, Ростовская, Самарская, Тульская и Ярославская области, Татарстан, Краснодарский и Ставропольский края.

6 августа республику посетили участники летней экспедиции проекта «Гастрономическая карта России». Команда экспертов посетила спортивно-туристический комплекс Нечкино, а также этнокомплекс «Бобровая долина» в Ижевске. Здесь гостям представили характерные блюда удмуртской национальной кухни.

Задача экспедиции – собрать необходимый материал и сформировать фотобанк для интерактивной гастрономической карты страны, которая создаётся на портале russiatravel, официальном ресурсе Ростуризма.

«В перспективе на карте должны появиться все регионы России, раскрывающие всё многообразие нашей страны. Нам нужно «вкусно» рассказать всему миру, что Россия – это не только Золотое кольцо, что российская кухня – понятие синтетическое, и в этом её уникальность. На карте будут представлены продукты местного производства, национальные блюда и места, где гости, в том числе из-за рубежа могут их попробовать», - подчеркнула координатор проекта, идеолог российского агро-экотуризма Екатерина Шаповалова.

В свою очередь первый заместитель постпреда главы Удмуртии при Президенте России Ирина Теслева отметила, что в республике уже существует несколько успешных гастрономических мероприятий.

«Формат Гастрономической карты нацелен не только на популяризацию российской кухни во всём её национальном многообразии, но и на продвижение продуктов из регионов России на международный рынок», - добавила Теслева.

Отметим, что 7 августа в Сарапуле и Сарапульском районе будет отрабатываться формат гастрономической «бродилки» - специального пешего гастро-маршрута.

Напомним, что экспедиция проекта «Гастрономическая карта России» стартовала 3 августа 2017 года из Суздаля. Команда экспертов в сфере туризма посетит ряд регионов России, в том числе города чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и «Золотого кольца России».

По итогам экспедиций будут созданы региональные гастрономические карты, которые затем станут основой единой интерактивной «Гастрономической карты России». Она призвана познакомить потребителей в России и за рубежом с уникальными продуктами, которые производятся на территории страны, интересными блюдами и традициями региональной кухни, а также местами, где все это можно попробовать. «Гастрономическая карта России» будет доступна на русском, английском, а в дальнейшем и на других иностранных языках, в том числе в мобильном приложении.