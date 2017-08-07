Юные таланты из Удмуртии получат по 15 тысяч рублей

Премию «Наследники» и стипендии имени Г.М. Корепанова-Камского утвердил региональный кабмин.

Ижевск. Удмуртия. Талантливые ученики школ искусств Удмуртии получат премии от 12 до 15 тысяч рублей за достижения в творчестве. Такое решение было принято на заседании правительства Удмуртии.

Лауреатами этого года стали 10 человек: Карина Шушкова (Ижевск, в номинации «Оркестровые струнные инструменты), Варвара Суслова (Ижевск, в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты), Кирилл Храмов (Республиканский музыкальный колледж, в номинации «Фортепиано»), Павел Мальгин (Ижевск, в номинации «Народные инструменты»), Мария Мещерякова (Воткинск, в номинации «Музыкальный фольклор»), Григорий Соковиков (Можга, в номинации «Хореографическое искусство»), Ольга Байсарова (Ижевск, в номинации «Вокальное исполнительство»), Екатерина Останина (Республиканский музыкальный колледж, в номинации «Музыкальная композиция и теория музыки»), Кристина Ганиева (Якшур-Бодьинский район, в номинации «Декоративно-прикладное искусство») и Никита Брызгалов (Ижевск, в номинации «Изобразительное искусство»). Они получат по 15 тысяч рублей.

Также за большие успехи в учёбе и активное участие в творческой деятельности отмечены стипендиями имени Г.М. Корепанова-Камского студентка Республиканского музыкального колледжа Элиза Гайнутдинова (15 тыс. рублей) и учащаяся Ижевской Детской школы искусств №9 Ольга Лапина (12,5 тыс. рублей).