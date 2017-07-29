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      Удмуртскую обрядовую кашу приготовят в Козьем парке в Ижевске

      13:00, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      13:00, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      167
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#традиции\n#праздники\n#празднование
      167
      0

      Мероприятие состоится в среду, 2 августа, в 18:00.

      Ижевск. Удмуртия. Традиционный удмуртский обрядовый праздник "Виль" - праздник нового урожая, пройдет в Ижевске. Мероприятие состоится в среду, 2 августа, в 18:00, в парке "Березовая роща" (Козий парк), сообщает пресс-служба администрации города.
      «Этот праздник сохраняет вековые традиции удмуртского народа, его культуру. С давних лет в деревнях традиционно в это время собирали первый урожай и в честь него готовили суп со свежей капустой, крупой, приглашали гостей на угощение, вместе радовались новому урожаю, возносили благодарственные молитвы», - сказала глава администрации Индустриального района Ижевска Любовь Зайцева.
      В программе мероприятия запланированы: торжетсвенное открытие, выступления артистов удмуртской эстрады, игры, хороводы, танцы, конкурс на самый большой овощ (его нужно принести с собой). Также будети организована детская площадка и удмуртская дискотека.
      "После молений и обряда освящения каши, которые проведут жрецы из удмуртских деревень, всех гостей ждет обрядовое угощение - каша, которую обычно готовят из пшеничной и ячневой крупы с мясом", - уточняется в сообщении.

       

      13:00, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      167
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#традиции\n#праздники\n#празднование

       

       

       

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