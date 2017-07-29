Удмуртскую обрядовую кашу приготовят в Козьем парке в Ижевске

Мероприятие состоится в среду, 2 августа, в 18:00.

Ижевск. Удмуртия. Традиционный удмуртский обрядовый праздник "Виль" - праздник нового урожая, пройдет в Ижевске. Мероприятие состоится в среду, 2 августа, в 18:00, в парке "Березовая роща" (Козий парк), сообщает пресс-служба администрации города.

«Этот праздник сохраняет вековые традиции удмуртского народа, его культуру. С давних лет в деревнях традиционно в это время собирали первый урожай и в честь него готовили суп со свежей капустой, крупой, приглашали гостей на угощение, вместе радовались новому урожаю, возносили благодарственные молитвы», - сказала глава администрации Индустриального района Ижевска Любовь Зайцева.

В программе мероприятия запланированы: торжетсвенное открытие, выступления артистов удмуртской эстрады, игры, хороводы, танцы, конкурс на самый большой овощ (его нужно принести с собой). Также будети организована детская площадка и удмуртская дискотека.

"После молений и обряда освящения каши, которые проведут жрецы из удмуртских деревень, всех гостей ждет обрядовое угощение - каша, которую обычно готовят из пшеничной и ячневой крупы с мясом", - уточняется в сообщении.