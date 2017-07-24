В Удмуртии состоится второй фестиваль деревенской культуры «Гурт-Fest»

Мероприятие пройдет 12 и 13 августа в музее-заповеднике «Лудорвай».

Ижевск. Удмуртия. Второй международный фестиваль деревенской культуры «Гурт-Fest» пройдет в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов, мероприятие состоится 12 и 13 августа в музее-заповеднике «Лудорвай».

Фестиваль проходит в формате народных гуляний на открытых площадках. В рамках мероприятия организуют концерты, ярмарки, мастер-классы, демонстрацию традиционных костюмов, дегустацию национальных блюд.

Программа фестиваля:

12 августа

11:00-18:00 – конкурс молодых исполнителей вокального искусства «Музыка в стиле ЭТНО»;

19:00-21:00 – этно-вечёрка участников фестиваля.

13 августа

9:00-12:00 – круглый стол по развитию и продвижению этнографического туризма в финно-угорских регионах России;

12:00-16:00 – праздник народного календаря «Медовый спас».

На фестивале будут работать следующие площадки: ярмарка мёда - дегустация и продажа разнотравного мёда от пасечников Удмуртии; город мастеров - выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства и ремёсел; детская площадка - народные игры, мастер-классы по изготовлению пчёл, кукол, птичек; спортивные состязания - национальные виды спорта, эстафеты; смотрины - конкурсная программа на лучшую девичью косу; главная сцена - концерт с участием фольклорных коллективов национальных подворий и лауреатов конкурса молодых исполнителей вокального искусства «Музыка в стиле ЭТНО»; арт-площадка - дефиле работ художников, модельеров с участием Олега Ажгихина, директора школы стиля «Ажиотаж», руководителя Ассоциации профессионалов моды Удмуртской Республики.