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      В Удмуртии состоится второй фестиваль деревенской культуры «Гурт-Fest»

      09:39, 24 июля, 2017
      09:39, 24 июля, 2017
      263
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      #культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#праздники
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      Мероприятие пройдет 12 и 13 августа в музее-заповеднике «Лудорвай».

      Ижевск. Удмуртия. Второй международный фестиваль деревенской культуры «Гурт-Fest» пройдет в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов, мероприятие состоится 12 и 13 августа в музее-заповеднике «Лудорвай».

      Фестиваль проходит в формате народных гуляний на открытых площадках. В рамках мероприятия организуют концерты, ярмарки, мастер-классы, демонстрацию традиционных костюмов, дегустацию национальных блюд.

      Программа фестиваля:

      12 августа

      11:00-18:00 – конкурс молодых исполнителей вокального искусства «Музыка в стиле ЭТНО»;

      19:00-21:00 – этно-вечёрка участников фестиваля.

      13 августа

      9:00-12:00 – круглый стол по развитию и продвижению этнографического туризма в финно-угорских регионах России;

      12:00-16:00 – праздник народного календаря «Медовый спас».

      На фестивале будут работать следующие площадки: ярмарка мёда - дегустация и продажа разнотравного мёда от пасечников Удмуртии; город мастеров - выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства и ремёсел; детская площадка - народные игры, мастер-классы по изготовлению пчёл, кукол, птичек; спортивные состязания - национальные виды спорта, эстафеты; смотрины - конкурсная программа на лучшую девичью косу; главная сцена - концерт с участием фольклорных коллективов национальных подворий и лауреатов конкурса молодых исполнителей вокального искусства «Музыка в стиле ЭТНО»; арт-площадка - дефиле работ художников, модельеров с участием  Олега Ажгихина, директора школы стиля «Ажиотаж», руководителя Ассоциации профессионалов моды Удмуртской Республики. 

      09:39, 24 июля, 2017
      263
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#праздники

       

       

       

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