В Ижевске пройдет очередной «Рыжий фестиваль»

Мероприятие состоится 10 сентября в парке Космонавтов.

Ижевск. Удмуртия. Очередной «Рыжий фестиваль» пройдет в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятие состоится 10 сентября в парке Космонавтов.

В этом году девиз праздника будет звучать как «Стань солнцем! Сделай наш мир ярче!».

Для горожан организуют конкурсы: «Рыжая коляска», «Рыжая экоигрушка», «Чистое искусство», «Мистер-караоке», «Рыжая маска», «Рыжая мода», «Рыжая колонна», «Рыжие питомцы» и «Девятый фестиваль Land Art»