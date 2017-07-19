В Можге пройдет армянский праздник «Вардавар»

Мероприятие состоится 23 июля на центральной площади города.

Можга. Удмуртия. Республиканский армянский праздник «Вардавар» пройдет в Можге. Как сообщает пресс-служба Министерства национальной культуры Удмуртии, мероприятие состоится на центральной площади города 23 июля.

Главное событие праздника «Вардавар» – обычай обливать друг друга водой. В древности считалось, что вода способна смыть грехи. Обижаться на водные процедуры в этот день считается неприличным, а у мужчин в этот день появлялась возможность разглядеть среди женщин себе жену. Есть легенда, что девушки ходили в платьях свободного кроя, и молодые люди обливали их водой, дабы разглядеть их силуэт. Так они выбирали себе суженых.

Гостей праздника также будут ждать традиционные спортивные состязания: настольный теннис, армрестлинг, шахматы, нарды, поднятие гирь. На сцене выступят творческие коллективы из Глазова, Ижевска, Можги и гости из столицы Пермского края, Казани и Набережных Челнов. А истинным украшением праздника станет конкурс «Армянская красавица».

Начало в 11:00.