Сабантуй Ижевска прошел на спортивном комплексе Чекерил

Традиционный праздник татарского и башкирского народа, посвященный завершению весенних полевых работ, посетили тысячи ижевчан, первые лица Удмуртии и Ижевска, а так же многочисленные гости из Татарстана.

Ижевск. Удмуртия. Городской Сабантуй с успехом прошел в Ижевске. Горожане, уставшие от холодного лета и непогоды, целыми семьями отправились на поляны и площадки спортивного комплекса Чекерил, чтобы интересно провести этот редкий для лета 2017 года по-настоящему жаркий день.

Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов в своем приветственном слове, цитируя Владимира Путина, сказал: «Это огромная привилегия для страны быть действительно независимой. Огромная привилегия - это суверенитет. Почему Россия действительно независима? Потому, что все народы в нашей большой стране и в Удмуртии в частности, в Татарстане, в Башкирии, живут вместе, живут сообща, решают проблемы вместе, радуются и отдыхают вместе. В единстве, в сохранении нашей культуры, нашей истории - наша сила. Я уверен, что мы не просто сохраним нашу культуру, нашу историю - все это мы преумножим».

Открывая празднование, глава Ижевска Юрий Тюрин, сказал: «Мы совместно отмечаем все праздники: и русскую Масленницу, и удмуртский Гербер и вот сегодня у нас праздник татарского и башкирского народов - Сабантуй. Я желаю, чтобы он прошел весело, интересно, чтобы все, кто сюда пришли по-настоящему запомнили и гостеприимство города Ижевска, и конечно же поблагодарили всех организаторов, которые не пожалели сил и вот сегодня в по-настоящему летний день мы отмечаем этот праздник».

В программе ижевского Сабантуя были представлены традиционные развлечения: скачки, национальная борьба «кореш», бой мешками на бревне и лазанье на столб, бой мешками, бег с ведрами, бой горшков, бег с яйцом, перетягивание каната, армреслинг и многие другие.

Глава Ижевска Юрий Тюрин особо отметил спортивную составляющую праздника в Чекериле: «Площадка сама по себе спортивная. Ну и праздник этот всегда строится на соревновательности, на том, что его участники показывают себя, свою силу и ловкость».

На главной сцене праздника гостей приветствовали народные коллективы, которые показали обширную песенную и танцевальную программу. По соседству действовала ярмарка, где всех желающих кормили отличным пловом, шашлыком и традиционным чак-чаком. Специально для детей на прилегающей территории была выстроена огромная игровая площадка с надувными горками, батутами и каруселями.

Завершился праздник финалом борцовского турнира, победителю которого достался традиционный приз - баран.

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru