  • $ 59.88 ↓
  • € 68.36 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Сабантуй Ижевска прошел на спортивном комплексе Чекерил

      16:29, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      16:29, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      131
      0
      #Ижевск\n#Сабантуй\n#Чекерил\n#Муниципалитет\n#глава Удмуртии\n#мэр\n#праздники\n#Александр Бречалов
      131
      0

      Традиционный праздник татарского и башкирского народа, посвященный завершению весенних полевых работ, посетили тысячи ижевчан, первые лица Удмуртии и Ижевска, а так же многочисленные гости из Татарстана.

      Ижевск. Удмуртия. Городской Сабантуй с успехом прошел в Ижевске. Горожане, уставшие от холодного лета и непогоды, целыми семьями отправились на поляны и площадки спортивного комплекса Чекерил, чтобы интересно провести этот редкий для лета 2017 года по-настоящему жаркий день.

      Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов в своем приветственном слове, цитируя Владимира Путина, сказал: «Это огромная привилегия для страны быть действительно независимой. Огромная привилегия - это суверенитет. Почему Россия действительно независима? Потому, что все народы в нашей большой стране и в Удмуртии в частности, в Татарстане, в Башкирии, живут вместе, живут сообща, решают проблемы вместе, радуются и отдыхают вместе. В единстве, в сохранении нашей культуры, нашей истории - наша сила. Я уверен, что мы не просто сохраним нашу культуру, нашу историю - все это мы преумножим».

      (null)

      Открывая празднование, глава Ижевска Юрий Тюрин, сказал: «Мы совместно отмечаем все праздники: и русскую Масленницу, и удмуртский Гербер и вот сегодня у нас праздник татарского и башкирского народов - Сабантуй. Я желаю, чтобы он прошел весело, интересно, чтобы все, кто сюда пришли по-настоящему запомнили и гостеприимство города Ижевска, и конечно же поблагодарили всех организаторов, которые не пожалели сил и вот сегодня в по-настоящему летний день мы отмечаем этот праздник».

       

      В программе ижевского Сабантуя были представлены традиционные развлечения: скачки, национальная борьба «кореш», бой мешками на бревне и лазанье на столб, бой мешками, бег с ведрами, бой горшков, бег с яйцом, перетягивание каната, армреслинг и многие другие.

      Глава Ижевска Юрий Тюрин особо отметил спортивную составляющую праздника в Чекериле: «Площадка сама по себе спортивная. Ну и праздник этот всегда строится на соревновательности, на том, что его участники показывают себя, свою силу и ловкость».

      На главной сцене праздника гостей приветствовали народные коллективы, которые показали обширную песенную и танцевальную программу. По соседству действовала ярмарка, где всех желающих кормили отличным пловом, шашлыком и традиционным чак-чаком. Специально для детей на прилегающей территории была выстроена огромная игровая площадка с надувными горками, батутами и каруселями.

      (null)

      Завершился праздник финалом борцовского турнира, победителю которого достался традиционный приз - баран.

      Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru

      16:29, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      131
      0
      #Ижевск\n#Сабантуй\n#Чекерил\n#Муниципалитет\n#глава Удмуртии\n#мэр\n#праздники\n#Александр Бречалов

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Пропавшая две недели назад в Удмуртии пенсионерка погибла

      12:27, 11 июля, 2017
      5077

      В Роспотребнадзор Удмуртии поступило 5 жалоб на пекарни, расположенные в домах

      3405
      13:45, 09 июля, 2017

      Задолжавший 26 млн ижевчанин лишился своего PORSCHE CAYENNE

      3087
      14:10, 12 июля, 2017

      Розыск человека в Удмуртии, «КамАЗ» против легковушки и штраф Кержакову за фото в Instagram: что произошло минувшей ночью

      3054
      08:00, 11 июля, 2017

      Уроженец Ижевска решил побороться за пост Президента России

      2776
      12:01, 12 июля, 2017

      Министерство иностранных дел России отреагировало на убийство туриста в Абхазии

      09:28, 13 июля, 2017
      2421

      Молодая жена Овечкина выложила фото со свадебным подарком от Путина

      1674
      15:58, 14 июля, 2017

      Депутаты Татарстана проголосовали за сохранение в республике должности президента

      1481
      17:14, 11 июля, 2017

      Эксперты назвали самые бюджетные курорты России

      1179
      17:22, 12 июля, 2017

      Россияне смогут приобретать автомобили с 10-процентной скидкой

      893
      14:14, 11 июля, 2017

      Российский турист погиб в Абхазии в результате разбойного нападения

      09:15, 12 июля, 2017
      1013

      В Абхазии поймали подозреваемых в убийстве российского туриста

      717
      16:10, 13 июля, 2017

      В США изобрели первый мобильный телефон без аккумулятора

      558
      12:20, 10 июля, 2017

      Видео с хамелеоном, ползущим вверх по струе воды, покорило соцсети

      528
      19:03, 11 июля, 2017

      В США чудом предотвратили столкновение 5 самолетов

      524
      13:57, 12 июля, 2017

      Мультимедиа

      Нива спустилась по ступеням на набережную Ижевска

      Конфликт застройщика и жителей Татар-базара

      14 июля, 2017

      LIVE: Утро Сусанина 14 июля 2017

      14 июля, 2017