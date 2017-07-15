Традиционный праздник «Сабантуй» отметят в Ижевске 16 июля

Праздничные мероприятия пройдут на территории спортивного комплекса «Чекерил».
Праздничные мероприятия пройдут на территории спортивного комплекса «Чекерил».
Ижевск. 16 июля в столице Удмуртии пройдет традиционный праздник татарского и башкирского народов «Сабантуй». Праздничные мероприятия пройдут на территории спортивного комплекса «Чекерил», сообщили в пресс-службе Администрации города.
Сабантуй представляет собой праздник с многовековой историей, сохранивший свои традиции. Так, до сегодняшнего дня принято устраивать состязания и игры, демонстрирующие ловкость и силу.
Программа праздника:
11:00-11.40 – Торжественное открытие праздника «Сабантуй».
11:00 – Работа торговой ярмарки, детских аттракционов.
11.40-16.30 – Концертная программа коллективов г. Ижевска и Республики Татарстан. Концерт Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана – Айдара Файзрахманова. Награждение победителей и призеров состязаний.
12:00-16.30 – Конные скачки. Национальная борьба «Корэш». Майдан.
16:30 – Торжественное закрытие праздничного мероприятия.
17.00 – «Кичке Сабантуй» (сквер МБУК «ДНТ «Спартак» (ул. Азина, 84).
Добраться на праздник можно будет на автобусе №53.
Напомним, ранее празднование национального татарского и башкирского праздника «Сабантуй» в Ижевске должно было состояться 9 июля. Однако его перенесли на воскресенье, 16 июля.