Традиционный праздник «Сабантуй» отметят в Ижевске 16 июля

Праздничные мероприятия пройдут на территории спортивного комплекса «Чекерил».

Праздничные мероприятия пройдут на территории спортивного комплекса «Чекерил».

Ижевск. 16 июля в столице Удмуртии пройдет традиционный праздник татарского и башкирского народов «Сабантуй». Праздничные мероприятия пройдут на территории спортивного комплекса «Чекерил», сообщили в пресс-службе Администрации города.

Сабантуй представляет собой праздник с многовековой историей, сохранивший свои традиции. Так, до сегодняшнего дня принято устраивать состязания и игры, демонстрирующие ловкость и силу.

Программа праздника:

11:00-11.40 – Торжественное открытие праздника «Сабантуй».

11:00 – Работа торговой ярмарки, детских аттракционов.

11.40-16.30 – Концертная программа коллективов г. Ижевска и Республики Татарстан. Концерт Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана – Айдара Файзрахманова. Награждение победителей и призеров состязаний.

12:00-16.30 – Конные скачки. Национальная борьба «Корэш». Майдан.

16:30 – Торжественное закрытие праздничного мероприятия.

17.00 – «Кичке Сабантуй» (сквер МБУК «ДНТ «Спартак» (ул. Азина, 84).

Добраться на праздник можно будет на автобусе №53.

Напомним, ранее празднование национального татарского и башкирского праздника «Сабантуй» в Ижевске должно было состояться 9 июля. Однако его перенесли на воскресенье, 16 июля.