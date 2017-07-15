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      Традиционный праздник «Сабантуй» отметят в Ижевске 16 июля

      17:15, 15 июля, 2017
      17:15, 15 июля, 2017
      270
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      #культура\n#Ижевск\n#Сабантуй\n#Чекерил\n#праздники\n#празднование
      Фото: Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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      Праздничные мероприятия  пройдут на территории спортивного комплекса «Чекерил».

      Праздничные мероприятия  пройдут на территории спортивного комплекса «Чекерил». 

      Ижевск. 16 июля в столице Удмуртии пройдет традиционный праздник татарского и башкирского народов «Сабантуй». Праздничные мероприятия пройдут на территории спортивного комплекса «Чекерил», сообщили в пресс-службе Администрации города. 

      Сабантуй представляет собой праздник с многовековой историей, сохранивший свои традиции. Так, до сегодняшнего дня принято устраивать состязания и игры, демонстрирующие ловкость и силу. 

      Программа праздника: 

      11:00-11.40 – Торжественное открытие праздника «Сабантуй». 

      11:00 – Работа торговой ярмарки, детских аттракционов. 

      11.40-16.30 – Концертная программа коллективов г. Ижевска и Республики Татарстан. Концерт Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана – Айдара Файзрахманова. Награждение победителей и призеров состязаний. 

      12:00-16.30 – Конные скачки. Национальная борьба «Корэш». Майдан. 

      16:30 – Торжественное закрытие праздничного мероприятия. 

      17.00 – «Кичке Сабантуй» (сквер МБУК «ДНТ «Спартак» (ул. Азина, 84). 

      Добраться на праздник можно будет на автобусе №53. 

      Напомним, ранее празднование национального татарского и башкирского праздника «Сабантуй» в Ижевске должно было состояться 9 июля. Однако его перенесли на воскресенье, 16 июля.

      17:15, 15 июля, 2017
      270
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Сабантуй\n#Чекерил\n#праздники\n#празднование

       

       

       

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