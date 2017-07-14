Он состоится на территории музея-усадьбы Петра Ильича Чайковского.

Ижевск. В Воткинске пройдет традиционный городской праздник «Мелодия лета». Как сообщает сайт администрации муниципального образования, он состоится на территории музея-усадьбы Петра Ильича Чайковского.

Открытие намечено на 11:00. Гостей ожидает театрализованная программа «Семейная кадриль» и чествование семейных пар: золотые юбиляры, спортивные, трудовые династии и семьи, награжденные медалью «За любовь и верность». Также в музее-усадьбе пройдет экскурсия и будут работать выставки.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте администрации.