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      В Воткинске пройдет традиционный городской праздник «Мелодия лета»

      12:40, 14 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      12:40, 14 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      166
      0
      #культура\n#Воткинск\n#музей\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      166
      0

      Он состоится на территории музея-усадьбы Петра Ильича Чайковского.

      Ижевск. В Воткинске пройдет традиционный городской праздник «Мелодия лета». Как сообщает сайт администрации муниципального образования, он состоится на территории музея-усадьбы Петра Ильича Чайковского.

      Открытие намечено на 11:00. Гостей ожидает театрализованная программа «Семейная кадриль» и чествование семейных пар: золотые юбиляры, спортивные, трудовые династии и семьи, награжденные медалью «За любовь и верность». Также в музее-усадьбе пройдет экскурсия и будут работать выставки.

      С полной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте администрации.

      12:40, 14 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      166
      0
      #культура\n#Воткинск\n#музей\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия

       

       

       

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