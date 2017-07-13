В рамках фестиваля состоится конкурс «Музыка в стиле ЭТНО».

Ижевск. В Удмуртии пройдет международный фестиваль деревенской культуры «ГуртFEST». Как сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртии, в рамках фестиваля состоится конкурс «Музыка в стиле ЭТНО».

Мероприятие состоится на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай». Дата проведения назначена на 12-13 августа.

Оценивать конкурсантов будет официальное жюри, в состав которого войдут почётные гости - педагоги-практики, доценты и профессора ведущих вузов Удмуртии, России и Эстонии, а также руководители творческих коллективов и студий.