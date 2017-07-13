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      В Удмуртии пройдет международный фестиваль деревенской культуры «ГуртFEST»

      12:44, 13 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      12:44, 13 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      186
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Лудорвай\n#деревня
      Фото: Минкультуры Удмуртии
      186
      0

      В рамках фестиваля состоится конкурс «Музыка в стиле ЭТНО».

      Ижевск. В Удмуртии пройдет международный фестиваль деревенской культуры «ГуртFEST». Как сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртии, в рамках фестиваля состоится конкурс «Музыка в стиле ЭТНО».

      Мероприятие состоится на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай». Дата проведения назначена на 12-13 августа.

      Оценивать конкурсантов будет официальное жюри, в состав которого войдут почётные гости - педагоги-практики, доценты и профессора ведущих вузов Удмуртии, России и Эстонии, а также руководители творческих коллективов и студий.

      12:44, 13 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      186
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Лудорвай\n#деревня

       

       

       

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