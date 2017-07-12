Фестиваль «Русь Дружинная 2017» пройдет в Удмуртии 22-23 июля

Он состоится в деревне Кудрино Воткинского района.

Кудрино. Фестиваль военно-исторической реконструкции «Русь Дружинная 2017» пройдет в Удмуртии 22-23 июля. Как сообщает сайт Минкультуры региона, праздник состоится в деревне Кудрино Воткинского района.

«На фестивале пройдут инсценировки сражений на суше, поединки между воинами, показательные групповые бои, выступления на лошадях, исторический показ мод, выступления танцоров и музыкантов», - говорится в сообщении ведомства.

Также зрители смогут увидеть шоу лучников, штурм крепости, фолк-рок концерт, огненное шоу и многое другое.