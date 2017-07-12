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      Фестиваль «Русь Дружинная 2017» пройдет в Удмуртии 22-23 июля

      08:30, 12 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      08:30, 12 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      152
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Воткинск\n#история\n#Удмуртия\n#фестиваль
      Фото: vk.com/rus_druzhinnaya
      152
      0

      Он состоится в деревне Кудрино Воткинского района.

      Кудрино. Фестиваль военно-исторической реконструкции «Русь Дружинная 2017» пройдет в Удмуртии 22-23 июля. Как сообщает сайт Минкультуры региона, праздник состоится в деревне Кудрино Воткинского района.

      «На фестивале пройдут инсценировки сражений на суше, поединки между воинами, показательные групповые бои, выступления на лошадях, исторический показ мод, выступления танцоров и музыкантов», - говорится в сообщении ведомства.

      Также зрители смогут увидеть шоу лучников, штурм крепости, фолк-рок концерт, огненное шоу и многое другое.

      08:30, 12 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      152
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Воткинск\n#история\n#Удмуртия\n#фестиваль

       

       

       

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