Фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг» в Удмуртии вошел в десятку самых популярных в России

Он пройдет с 6 по 8 июля в Шарканском районе.

Ижевск. Удмуртия. С 6 по 8 июля в Удмуртии пройдет четвертый фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг». Он откроется в деревне Старые Быги Шарканского района, сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов Удмуртии. В программе фестиваля - выступление вокальных коллективов «Хоровод традиций», театрализованные представления, кулинарные поединки по национальной кухне.

Как сообщает ТурСтат, «Быг-быг» вошел в десятку популярных этнографических фестивалей России в «высокий» летний сезон 2017 года. Кроме него, в топ-10 попали фестиваль «МИР Сибири» (Шушенское, Красноярский край), «Зарайский ратный сбор» (Зарайск, Московская область), «Бушуевский фестиваль» (Златоуст, Челябинская область), «Прокопиевская ярмарка» (Великий Устюг, Вологодская область), «День Петра и Февронии» (Муром, Владимирская область), «Виктория - 2017» (Байкальск, Иркутская область), «Голос кочевников» (Ацагат, Бурятия), «Родники Алтая» (Усть-Кокса, Алтай) и «Велень Озкс» (Мордовия).