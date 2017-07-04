  • $ 59.39 ↑
  • € 67.81 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Проект «Перевозинский засольник» из Удмуртии вошел в топ-10 гастрономических фестивалей России

      09:00, 04 июля, 2017
      09:00, 04 июля, 2017
      170
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#традиции\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      170
      0

      Праздник проводится ежегодно 30 июля в селе Перевозное Воткинского района, которое издавна славится своими огуречниками.

      Ижевск. Удмуртия. Фольклорно-кулинарный праздник «Перевозинский засольник» из Удмуртии замкнул топ-10 лучших и популярных гастрономических фестивалей России. Как сообщает пресс-служба Дома Дружба народов, рейтинг подготовило аналитическое агентство ТурСтат.

      Праздник проводится ежегодно 30 июля в селе Перевозное Воткинского района, которое издавна славится своими огуречниками. Огурцов в селе выращивали так много, что хватало накормить и Воткинск, и Ижевск, и близлежащие села и деревни. Традиция выращивать огурцы и продавать их на базарах и легла в основу праздника «Перевозинский засольник». На празднике проводятся конкурсы по засолке огурцов, на деревенских подворьях можно отведать блюда из огурцов и других овощей и обменяться рецептами.

      Лидером рейтинга стал фестиваль «Вкусная Казань», который 7-9 июля состоится в столице Татарстана. На втором месте расположился фестиваль «Русская каша». Он пройдет в Белгороде 5 августа. На третьем месте – «Праздник Огурца», который состоится в Суздале 15 июля. Четвертое место занял «Сызранский помидор»; пятое – «Раненбургское застолье», которое пройдет 29 июля в Чаплыгине Липецкой области; шестое – День вареника («Все будэ смачно!») 30 июля в селе Гуселетово Алтайского края; седьмое – «Гастроном» 5 августа в Екатеринбурге; восьмое – «Малина-2017» 15 июля в селе Новоселки Рязанской области; девятое – фестиваль мордовской культуры «Кургоня» 20 августа в селе Сузгарье Мордовии.

      09:00, 04 июля, 2017
      170
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#традиции\n#праздники

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      11:47, 27 июня, 2017
      12452

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      8950
      08:00, 27 июня, 2017

      Найденная в кустах неизвестная женщина в Ижевске и фото детей Криштиану Роналду: что произошло минувшей ночью

      7276
      08:00, 30 июня, 2017

      Пропавший несколько дней назад житель Сарапула покончил с собой

      6002
      15:53, 28 июня, 2017

      Владимир Путин подарил жительнице барака в Ижевске путевку в Сочи

      4820
      18:44, 27 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6521

      Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

      1584
      10:43, 29 июня, 2017

      В России с 1 июля увеличили МРОТ и ужесточили правила реализации алкоголя

      1110
      11:05, 01 июля, 2017

      Телеканал Russia Today опубликовал видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

      888
      12:00, 02 июля, 2017

      Гости удмуртского Гербера в Москве сыграли в шахматы с чемпионом мира и научились собирать автомат

      774
      18:30, 01 июля, 2017

      В Таиланде гигантский варан съел туристку из Бельгии

      18:40, 29 июня, 2017
      11907

      Знаменитая теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

      1061
      10:00, 30 июня, 2017

      Из-за глобального потепления в мире начали распространяться черви, проникающие в мозг

      915
      19:23, 01 июля, 2017

      В американском зоопарке живет горилла, которая могла бы читать лекции

      912
      13:43, 28 июня, 2017

      В Японию завезли смертельно опасных муравьев из Южной Америки

      616
      14:53, 30 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: подробности аварии в Татарстане и сроки для кандидатов на пост главы региона

      03 июля, 2017

      «КОМОС ГРУПП» познакомил москвичей с продуктами из Удмуртии на празднике «Гербер»

      03 июля, 2017

      Удмуртия в минуту: обыски у Андрея Гальцина и рост тарифов ЖКХ

      30 июня, 2017