Проект «Перевозинский засольник» из Удмуртии вошел в топ-10 гастрономических фестивалей России

Праздник проводится ежегодно 30 июля в селе Перевозное Воткинского района, которое издавна славится своими огуречниками.

Ижевск. Удмуртия. Фольклорно-кулинарный праздник «Перевозинский засольник» из Удмуртии замкнул топ-10 лучших и популярных гастрономических фестивалей России. Как сообщает пресс-служба Дома Дружба народов, рейтинг подготовило аналитическое агентство ТурСтат.

Праздник проводится ежегодно 30 июля в селе Перевозное Воткинского района, которое издавна славится своими огуречниками. Огурцов в селе выращивали так много, что хватало накормить и Воткинск, и Ижевск, и близлежащие села и деревни. Традиция выращивать огурцы и продавать их на базарах и легла в основу праздника «Перевозинский засольник». На празднике проводятся конкурсы по засолке огурцов, на деревенских подворьях можно отведать блюда из огурцов и других овощей и обменяться рецептами.

Лидером рейтинга стал фестиваль «Вкусная Казань», который 7-9 июля состоится в столице Татарстана. На втором месте расположился фестиваль «Русская каша». Он пройдет в Белгороде 5 августа. На третьем месте – «Праздник Огурца», который состоится в Суздале 15 июля. Четвертое место занял «Сызранский помидор»; пятое – «Раненбургское застолье», которое пройдет 29 июля в Чаплыгине Липецкой области; шестое – День вареника («Все будэ смачно!») 30 июля в селе Гуселетово Алтайского края; седьмое – «Гастроном» 5 августа в Екатеринбурге; восьмое – «Малина-2017» 15 июля в селе Новоселки Рязанской области; девятое – фестиваль мордовской культуры «Кургоня» 20 августа в селе Сузгарье Мордовии.