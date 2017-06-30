Удмуртский праздник «Гербер» пройдет в Москве в третий раз

Мероприятие состоится 1 июля в саду «Эрмитаж».

Ижевск. Удмуртия. В Москве в третий раз пройдет национальный удмуртский праздник «Гербер». Как сообщает пресс-служба Миннаца республики, мероприятие состоится 1 июля в саду «Эрмитаж».

Гости смогут принять участие в национальных играх, танцах и песнях удмуртов, а также в интерактивных мастер-классах и конкурсах.

Программа праздника:

10:00 — начало праздника. Старт работы площадок;

12:00 — открытие шахматного турнира. Сеанс одновременной игры с гроссмейстером;

13:00 — торжественное открытие праздника.

14:00 – 17:00 — работа лекториев;

15:30 — флешмоб по созданию солярного знака региона;

15:45 – спортивный лекторий (общение с чемпионами и призёрами Олимпийских игр из Удмуртии. Знаменитые лыжницы Галина Кулакова и Тамара Тихонова вместе с биатлонистом Иваном Черезовым поделятся секретами своих спортивных побед);

16:30 - мастер-класс Ольги Урасиновой «Удмуртский язык за 30 минут»;

19:00 – 21:00 - музыкальная программа и дискотека.

21:00 — закрытие праздника.