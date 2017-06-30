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      Удмуртский праздник «Гербер» пройдет в Москве в третий раз

      17:40, 30 июня, 2017
      17:40, 30 июня, 2017
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      #культура\n#удмурты\n#Ижевск\n#Гербер\n#Москва\n#Удмуртия\n#удмуртская культура
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      Мероприятие состоится 1 июля в саду «Эрмитаж».

      Ижевск. Удмуртия. В Москве в третий раз пройдет национальный удмуртский праздник «Гербер». Как сообщает пресс-служба Миннаца республики, мероприятие состоится 1 июля в саду «Эрмитаж».

      Гости смогут принять участие в национальных играх, танцах и песнях удмуртов, а также в интерактивных мастер-классах и конкурсах.

      Программа праздника:

      10:00 — начало праздника. Старт работы площадок;

      12:00 —  открытие шахматного турнира. Сеанс одновременной игры с гроссмейстером;

      13:00 — торжественное открытие праздника.

      14:00 – 17:00 — работа лекториев;

      15:30 — флешмоб по созданию солярного знака региона;

      15:45 – спортивный лекторий (общение с чемпионами и призёрами Олимпийских игр из Удмуртии. Знаменитые лыжницы Галина Кулакова и Тамара Тихонова вместе с биатлонистом Иваном Черезовым поделятся секретами своих спортивных побед);

      16:30 - мастер-класс Ольги Урасиновой «Удмуртский язык за 30 минут»;

      19:00 – 21:00 - музыкальная программа и дискотека.

      21:00 — закрытие праздника.

      17:40, 30 июня, 2017
      81
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      #культура\n#удмурты\n#Ижевск\n#Гербер\n#Москва\n#Удмуртия\n#удмуртская культура

       

       

       

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