Фестиваль «Быг-быг» пройдет в Удмуртии в четвертый раз

Мероприятие состоится в деревне Старые Быги Шарканского района с 6 по 8 июля.
Шаркан. Удмуртия. Четвертый фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг» пройдет в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов, мероприятие состоится в деревне Старые Быги Шарканского района с 6 по 8 июля.
Программа фестиваля:
6 июля
11:00 – открытие фестиваля;
13:00 – республиканский фестиваль-конкурс фольклорных (вокальных) коллективов «Хоровод традиций»;
13:00 – презентация о народных ремеслах народов Сето (Эстония) и Карелии. Лаборатория «Опыт работы по сохранению и развитие декоративно-прикладных ремесел Удмуртии» (Шаркан КТЦ «Усадьба Тол Бабая»).
7 июля
10:00 – семинар-лаборатория по традиционной кухне «Семантика традиционной пищи финно-угорских народов (Шаркан КТЦ «Усадьба Тол Бабая»);
10:00 – экспедиция молодежных команд «Забытые блюда удмуртской кухни»;
16:00 – кулинарный поединок среди молодежных команд.
8 июля
11:00 – театрализованное открытие дня финно-угорской кухни «Быг-быг»;
11:30 – конкурс блюд национальной кухни «У нас вкуснее!», интерактивная площадка «Финно-угорская деревня», выступление творческих коллективов «Быг-быг – фестиваль дружбы».