Фестиваль «Быг-быг» пройдет в Удмуртии в четвертый раз

Мероприятие состоится в деревне Старые Быги Шарканского района с 6 по 8 июля.

Шаркан. Удмуртия. Четвертый фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг» пройдет в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов, мероприятие состоится в деревне Старые Быги Шарканского района с 6 по 8 июля.

Программа фестиваля:

6 июля

11:00 – открытие фестиваля;

13:00 – республиканский фестиваль-конкурс фольклорных (вокальных) коллективов «Хоровод традиций»;

13:00 – презентация о народных ремеслах народов Сето (Эстония) и Карелии. Лаборатория «Опыт работы по сохранению и развитие декоративно-прикладных ремесел Удмуртии» (Шаркан КТЦ «Усадьба Тол Бабая»).

7 июля

10:00 – семинар-лаборатория по традиционной кухне «Семантика традиционной пищи финно-угорских народов (Шаркан КТЦ «Усадьба Тол Бабая»);

10:00 – экспедиция молодежных команд «Забытые блюда удмуртской кухни»;

16:00 – кулинарный поединок среди молодежных команд.

8 июля

11:00 – театрализованное открытие дня финно-угорской кухни «Быг-быг»;

11:30 – конкурс блюд национальной кухни «У нас вкуснее!», интерактивная площадка «Финно-угорская деревня», выступление творческих коллективов «Быг-быг – фестиваль дружбы».