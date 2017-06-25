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      Ураза-байрам начали праздновать мусульмане Удмуртии

      11:01, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      11:01, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      420
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мусульмане\n#Ураза-байрам\n#мусульманский праздник.
      Фото: muslimpress.ru
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      В 2017 году праздник приходится на 25 и 26 июня.

      Ижевск. Удмуртия. Мусульмане Удмуртии празднуют Ураза-байрам. В 2017 году он пришелся на 25 и 26 июня, сообщает пресс-служба регионального духовного управления мусульман республики.
      Верующих уже поздравил врио главы региона Александр Бречалов.
      "Время поста Ураза мусульмане проводили в трудах и молитве, дома и в мечетях, в своих повседневных заботах.  И вот теперь наступает праздник  Ураза-байрам, когда  уже сняты строгие запреты, а в мусульманских храмах совершаются торжественные богослужения, после которых духовные наставники вспоминают благие дела, отмеченные в местных общинах. Так пусть копилка добрых деяний Ижевского муфтията будет и впредь обильно пополняться. Желаю всем мусульманам Удмуртии крепкого здоровья, семейного счастья, успехов и благополучия!" - сказал Бречалов.

       

      11:01, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      420
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мусульмане\n#Ураза-байрам\n#мусульманский праздник.

       

       

       

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