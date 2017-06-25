Ураза-байрам начали праздновать мусульмане Удмуртии

В 2017 году праздник приходится на 25 и 26 июня.

Ижевск. Удмуртия. Мусульмане Удмуртии празднуют Ураза-байрам. В 2017 году он пришелся на 25 и 26 июня, сообщает пресс-служба регионального духовного управления мусульман республики.

Верующих уже поздравил врио главы региона Александр Бречалов.

"Время поста Ураза мусульмане проводили в трудах и молитве, дома и в мечетях, в своих повседневных заботах. И вот теперь наступает праздник Ураза-байрам, когда уже сняты строгие запреты, а в мусульманских храмах совершаются торжественные богослужения, после которых духовные наставники вспоминают благие дела, отмеченные в местных общинах. Так пусть копилка добрых деяний Ижевского муфтията будет и впредь обильно пополняться. Желаю всем мусульманам Удмуртии крепкого здоровья, семейного счастья, успехов и благополучия!" - сказал Бречалов.