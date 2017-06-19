В Ижевск привезли подлинники Сальвадора Дали и Пабло Пикассо

Выставка будет работать в ВЦ «Галерея» до 13 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые представили подлинные малоизвестные графические работы Сальвадора Дали и Пабло Пикассо из частных коллекция Франции и США. Об этом сообщает пресс-служба выставочного центра «Галерея».

Выставка «Рапсодия страсти» объединяет пять полных серий офортов, литографий и рисунков. Через рисунок Дали и Пикассо постарались выразить всю гамму страсти героев пьес Маркиза де Сада, Фернана Кроммелинка и мемуаров Джакомо Казановы.

«Любовь и ревность, жестокость и лукавство, обман и преданность — все это и многое другое, чем живут и о чем страдают люди, нашло свое отражение в работах художников. Каждый сюжет — это не только литературная иллюстрация, но еще больше — импровизация чувств, пережитых авторами гравюр. Музыка эмоций заложена в каждом из литературных произведений», - именно такую гамму чувств смогут испытать посетители, по словам организаторов.

Выставка будет работать в ВЦ «Галерея» до 13 августа с 9:30 до 20:00 без выходных.

Напомним, что это не единственная уникальная выставка, которая открылась в Ижевске за последнее время. Так, весной в столицу Удмуртии привозили подлинники Ивана Айвазовского. В музее ИЗО всё лето будет работать экспозиция, в которой представлена живопись и графика художника Ивана Шишкина.

Выставка Ивана Шишкина открылась в Ижевске