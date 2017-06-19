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      В Ижевск привезли подлинники Сальвадора Дали и Пабло Пикассо

      11:32, 19 июня, 2017
      11:32, 19 июня, 2017
      441
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      #культура\n#Ижевск\n#искусство\n#Удмуртия\n#галерея\n#ВЦ \
      Фото: vk.com/centrgalereya
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      Выставка будет работать в ВЦ «Галерея» до 13 августа.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые представили подлинные малоизвестные графические работы Сальвадора Дали и Пабло Пикассо из частных коллекция Франции и США. Об этом сообщает пресс-служба выставочного центра «Галерея».

      Выставка «Рапсодия страсти» объединяет пять полных серий офортов, литографий и рисунков. Через рисунок Дали и Пикассо постарались выразить всю гамму страсти героев пьес Маркиза де Сада, Фернана Кроммелинка и мемуаров Джакомо Казановы.

      «Любовь и ревность, жестокость и лукавство, обман и преданность — все это и многое другое, чем живут и о чем страдают люди, нашло свое отражение в работах художников. Каждый сюжет — это не только литературная иллюстрация, но еще больше — импровизация чувств, пережитых авторами гравюр. Музыка эмоций заложена в каждом из литературных произведений», - именно такую гамму чувств смогут испытать посетители, по словам организаторов.

      Выставка будет работать в ВЦ «Галерея» до 13 августа с 9:30 до 20:00 без выходных.

      Напомним, что это не единственная уникальная выставка, которая открылась в Ижевске за последнее время. Так, весной в столицу Удмуртии привозили подлинники Ивана Айвазовского. В музее ИЗО всё лето будет работать экспозиция, в которой представлена живопись и графика художника Ивана Шишкина.

      Выставка Ивана Шишкина открылась в Ижевске

      11:32, 19 июня, 2017
      441
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      #культура\n#Ижевск\n#искусство\n#Удмуртия\n#галерея\n#ВЦ \

       

       

       

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