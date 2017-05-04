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      Культурологи Удмуртии обсудят проблемы развития музейного дела в республике

      12:55, 04 мая, 2017
      12:55, 04 мая, 2017
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      #культура\n#прямая трансляция\n#Удмуртия\n#видеотрансляция\n#сайт «Сусанин»
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      Общественная дискуссия на эту тему состоится в четверг, 4 мая.

      Ижевск. Удмуртия. Культурологи Удмуртии из «Союза научных и инженерных отделений» проведут общественную дискуссию на тему состояния и проблем развития музейного дела в республике. Мероприятие пройдет в четверг, 4 мая, в «Доме ученых» Ижевска.

      Онлайн трансляцию общественной дискуссии можно будет смотреть на сайте информагентства «Сусанин» в 15:30.

      В апреле этого года художник и депутат Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов обратился к врио главы региона Александру Бречалову с просьбой спасти музей изобразительных искусств в Ижевске. Сейчас его фондохранилище площадью 576,7 кв. м размещается в подвале пятиэтажного жилого дома, где нет никаких условий для содержания экспонатов. Сегодня там хранятся более 13 тыс. произведений искусства, среди которых: живопись конца XVIII - начала XX веков, русская графика XVIII - начала XX веков, работы художников Удмуртии и другое. Фонд, стоимость которого оценивается в 2 млрд рублей, находится под угрозой уничтожения плесенью.

      Подробнее в материале «Крематорий искусства».

      12:55, 04 мая, 2017
      114
      0
      #культура\n#прямая трансляция\n#Удмуртия\n#видеотрансляция\n#сайт «Сусанин»
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