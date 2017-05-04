Всероссийский фестиваль «Театр и дети» впервые пройдет в Удмуртии

Участие в нем примут представители нескольких регионов России.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии впервые пройдет всероссийский фестиваль «Театр и дети». Участие в нем примут около 200 артистов от 6 до 25 лет из Ярославской, Архангельской, Ростовской областей, Татарстана, Чувашии, Марий Эл и Башкирии, сообщила журналистам в четверг, 4 мая, первый заместитель министра культуры республики Валентина Дерюшева.

Детские и молодежные театры соберутся в столице Удмуртии с 12 по 14 мая.

«Мы принимаем у нас гостей и будем делиться и свои опытом, и будем учиться другому», - сказала Дерюшева.

Наш регион на фестивале представят шесть коллективов: удмуртская молодежная театральная этно-студия «Ватка», детский театральный коллектив «Кузьыликар», коллективы «Птица» и «Дай 5», ансамбль татарской музыки, песни и танца «Асылъяр», детский театр балета «Радуга».

«Я думаю, что все будет на самом высоком уровне, подготовка идет полным ходом», - сказала замдиректора Дома народного творчества Ижевска Вероника Шалавина.

По словам заслуженного артиста Удмуртии Александра Мустаева, фестиваль станет своеобразной «маленькой золотой маской».

«Больше полусотни работ я посмотрел. Огромное количество ярких интересных работ, которые достойны высокой оценки. Но фестиваль есть фестиваль – соревнование, поэтому победят самые достойные. Открою вам небольшой секрет, «Театр и дети» станет маленькой золотой маской», - сказал Мустаев.