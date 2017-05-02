Работы на участие в конкурсе принимаются с 1 мая по 1 июня.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин анонсировал конкурс сценариев для кинематографа Удмуртии. Как сообщает пресс-служба удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».

По словам Алексея Загребина, задача конкурса - возродить кинематограф на территории Удмуртии.

«На уровне региона нам хотелось бы активизировать сценарную работу и в целом развить кинематограф, по возможности. И с этой целью мы объявляем конкурс сценариев, лучшие из которых могут стать основой для будущей работы режиссеров, операторов, всех тех людей, которые хотели бы запечатлеть в виде игрового или документального кино нашу историю, культуру, производство, жизнь наших граждан», - сообщил парламентарий.

Депутат федерального парламента отметил, что тематика может быть самой широкой. Главное, чтобы работы были выполнены в соответствии с условиями, указанными в регламенте.

Алексей Загребин также добавил, что лучшие сценарии будут отмечены денежными премиями.

Регламент проведения конкурса сценариев любой желающий может скачать с «файлов для загрузки» на сайте партии.