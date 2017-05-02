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      Алексей Загребин анонсировал конкурс сценариев для кинематографа Удмуртии

      18:12, 02 мая, 2017
      18:12, 02 мая, 2017
      147
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      #Единая Россия\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Алексей Загребин
      Фото: пресс-служба удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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      Работы на участие в конкурсе принимаются с 1 мая по 1 июня.

      Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин анонсировал конкурс сценариев для кинематографа Удмуртии. Как сообщает пресс-служба удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия». 

      По словам Алексея Загребина, задача конкурса - возродить кинематограф на территории Удмуртии.

      «На уровне региона нам хотелось бы активизировать сценарную работу и в целом развить кинематограф, по возможности. И с этой целью мы объявляем конкурс сценариев, лучшие из которых могут стать основой для будущей работы режиссеров, операторов, всех тех людей, которые хотели бы запечатлеть в виде игрового или документального кино нашу историю, культуру, производство, жизнь наших граждан», - сообщил парламентарий.

      Депутат федерального парламента отметил, что тематика может быть самой широкой. Главное, чтобы работы были выполнены в соответствии с условиями, указанными в регламенте.

      Алексей Загребин также добавил, что лучшие сценарии будут отмечены денежными премиями.

      Регламент проведения конкурса сценариев любой желающий может скачать с «файлов для загрузки» на сайте партии

      18:12, 02 мая, 2017
      147
      0
      #Единая Россия\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Алексей Загребин
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