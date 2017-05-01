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      В Ижевске пройдет детский фестиваль циркового искусства

      14:02, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      14:02, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      55
      0
      #дети\n#Ижевск\n#цирк\n#Удмуртия\n#фестиваль
      Фото: arzik2
      55
      0

      Представления состоятся 3,4 и 5 ноября.

      Ижевск. Удмуртия. Первый международный детский фестиваль циркового искусства состоится в Ижевске. Он пройдет 3,4 и 5 ноября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова гендиректора Росгосцирка Дмитрий Иванов.

      «В рамках федеральной целевой программы выделяется 3,9 млн рублей для того, чтобы в городе Ижевске прошел международный цирковой детский фестиваль. Он будет проходить 3, 4 и 5 ноября», - сказал Дмитрий Иванов.

      По его словам, эта инициатива поддержана министерством культуры РФ, и фестиваль будет проходить при содействии Росгосцирка.

      В фестивале примут участие более 100 участников в возрасте от 4 лет. Иванов отметил, что номера, скорее всего, будут традиционными: акробатика, жонглирование, гимнастика.

      «Это еще начинающие артисты, но тем не менее, среди них есть уже подающие надежды и будущие «звезды» циркового искусства», - добавил гендиректор Росгосцирка. 

      Напомним, что в марте в столице Удмуртии прошел X юбилейный международный фестиваль циркового искусства. За 5 дней прошло 11 представлений, которые посетили несколько тысяч зрителей. 

      14:02, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      55
      0
      #дети\n#Ижевск\n#цирк\n#Удмуртия\n#фестиваль
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