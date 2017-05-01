В Ижевске пройдет детский фестиваль циркового искусства

Представления состоятся 3,4 и 5 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Первый международный детский фестиваль циркового искусства состоится в Ижевске. Он пройдет 3,4 и 5 ноября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова гендиректора Росгосцирка Дмитрий Иванов.

«В рамках федеральной целевой программы выделяется 3,9 млн рублей для того, чтобы в городе Ижевске прошел международный цирковой детский фестиваль. Он будет проходить 3, 4 и 5 ноября», - сказал Дмитрий Иванов.

По его словам, эта инициатива поддержана министерством культуры РФ, и фестиваль будет проходить при содействии Росгосцирка.

В фестивале примут участие более 100 участников в возрасте от 4 лет. Иванов отметил, что номера, скорее всего, будут традиционными: акробатика, жонглирование, гимнастика.

«Это еще начинающие артисты, но тем не менее, среди них есть уже подающие надежды и будущие «звезды» циркового искусства», - добавил гендиректор Росгосцирка.

Напомним, что в марте в столице Удмуртии прошел X юбилейный международный фестиваль циркового искусства. За 5 дней прошло 11 представлений, которые посетили несколько тысяч зрителей.

