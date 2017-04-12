Он состоится 20 и 21 апреля в Москве.

Ижевск. Артисты национального театра Удмуртии выступят на международном фестивале сценического фехтования. Как сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма, мероприятие пройдет 20 и 21 апреля в Москве.

«Артисты Удмуртского театра Роман Болтачев, Максим Григорьев, Вадим Дмитриев и Иван Плотников примут участие в VIII-ом международном фестивале сценического фехтования «Серебряная шпага», - говорится в сообщении.

Артисты уже неоднократно участвовали в «Серебряной шпаге». В 2013 году стали победителями в номинации «За лучшее исполнение боя», в 2015 году получили специальный приз Ректора РУТИ-ГИТИС.

В этом году артисты представят номер «Пумиськон» («Встреча»). Особенностью фестиваля является то, что у номера должна быть сюжетная линия, он может быть дополнен музыкальным оформлением, текстом, танцами и трюками.

Участники выступления фехтуют в костюмах и на оружии, обозначающих эпоху, к которой относится сюжет, выбранный ими для постановки выступления. То есть зрителям представляется мини-спектакль, на основе фехтования.

Фестиваль существует с 2007 года, его основателем был заслуженный артист России, заведующий кафедрой сценической пластики ГИТИС, профессор Николай Карпов. Это единственный профессиональный фестиваль сценического фехтования, в котором принимают участие актеры и студенты театральных вузов России и Европы.

Работы участников будут оценивать не только российские актеры, режиссеры, каскадеры и ведущие педагоги по сценическому бою, но и зарубежные профессионалы. В этом году в качестве членов жюри приглашены каскадер, постановщик боев Игорь Кристоф из Чехии и каскадер, преподаватель сценического боя Роджер Бартлетт из Великобритании.