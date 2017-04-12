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      Артисты национального театра Удмуртии выступят на международном фестивале сценического фехтования

      14:09, 12 апреля, 2017
      14:09, 12 апреля, 2017
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      #культура\n#Ижевск\n#театр\n#Москва\n#Удмуртия\n#национальный театр Удмуртской Республики
      Фото: Минкультуры Удмуртии
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      Он состоится 20 и 21 апреля в Москве.

      Ижевск. Артисты национального театра Удмуртии выступят на международном фестивале сценического фехтования. Как сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма, мероприятие пройдет 20 и 21 апреля в Москве.

      «Артисты Удмуртского театра Роман Болтачев, Максим Григорьев, Вадим Дмитриев и Иван Плотников примут участие в VIII-ом международном фестивале сценического фехтования «Серебряная шпага», - говорится в сообщении.

      Артисты уже неоднократно участвовали в «Серебряной шпаге». В 2013 году стали победителями в номинации «За лучшее исполнение боя», в 2015 году получили специальный приз Ректора РУТИ-ГИТИС.

      В этом году артисты представят номер «Пумиськон» («Встреча»). Особенностью фестиваля является то, что у номера должна быть сюжетная линия, он может быть дополнен музыкальным оформлением, текстом, танцами и трюками.

      Участники выступления фехтуют в костюмах и на оружии, обозначающих эпоху, к которой относится сюжет, выбранный ими для постановки выступления. То есть зрителям представляется мини-спектакль, на основе фехтования.

      Фестиваль существует с 2007 года, его основателем был заслуженный артист России, заведующий кафедрой сценической пластики ГИТИС, профессор Николай Карпов. Это единственный профессиональный фестиваль сценического фехтования, в котором принимают участие актеры и студенты театральных вузов России и Европы.

      Работы участников будут оценивать не только российские актеры, режиссеры, каскадеры и ведущие педагоги по сценическому бою, но и зарубежные профессионалы. В этом году в качестве членов жюри приглашены каскадер, постановщик боев Игорь Кристоф из Чехии и каскадер, преподаватель сценического боя Роджер Бартлетт из Великобритании.

      14:09, 12 апреля, 2017
      116
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      #культура\n#Ижевск\n#театр\n#Москва\n#Удмуртия\n#национальный театр Удмуртской Республики
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