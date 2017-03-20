Башня искусства: новое арт-пространство появилось в Ижевске

Художники Удмуртии смогут бесплатно выставлять свои работы в новой галерее.

Ижевск. Удмуртия. Частная художественная галерея «Башня» открылась в Ижевске. Как рассказала корреспонденту информагентства «Сусанин» владелица арт-пространства Алла Ромашова, здесь будут бесплатно размещаться работы современных художников республики.

В Ижевске открылась галерея "Башня" Частная художественна галерея "Башня" открылась в Ижевске. Здесь будут бесплатно размещаться работы современных художников республики.

Открытие «Башни» состоялось в пятницу, 18 марта. На выставке были представлены работы двух художников из Ижевска. Александра Чувашева презентовал серию женских образов.

«Художник – это творец, который не может не обращаться к теме женщины. Потому что женщина – настолько тема многогранная и, я бы сказал, бездонная», - сказал Александр Чувашев.

Игорь Снигирев напротив показал портреты мужчин: футболистов, исполненных в разных техниках, и музыкантов на виниловых пластинках.

Оба мастера отметили необходимость такого пространства для города.

«Потому что в Ижевске практически нет такой площадки, где бы художник мог спокойно свободно выставиться», - прокомментировал Чувашев.

По словам Снигирева, сегодня есть много молодых художников, но им негде показать свои работы.

«Вместо всяких бургерных, кальянных можно больше галерей. Народ будет смотреть, может быть потом у них самих что-то зародится», - отметил художник.

Помимо выставок в пространстве буду проводить школу живописи для взрослых, фотосессии и мастер-классы.

Также Алла Ромашова рассказала, что уже создан международный сайт об искусстве, где художники со всей страны могут бесплатно размещать свои работы для продажи не только в Росси, но и за рубежом.