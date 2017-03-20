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      Башня искусства: новое арт-пространство появилось в Ижевске

      12:11, 20 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      12:11, 20 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      201
      0
      #Ижевск\n#искусство\n#Удмуртия\n#художники\n#галерея
      201
      0

      Художники Удмуртии смогут бесплатно выставлять свои работы в новой галерее.

      Ижевск. Удмуртия. Частная художественная галерея «Башня» открылась в Ижевске. Как рассказала корреспонденту информагентства «Сусанин» владелица арт-пространства Алла Ромашова, здесь будут бесплатно размещаться работы современных художников республики.

      В Ижевске открылась галерея "Башня"

      Частная художественна галерея "Башня" открылась в Ижевске. Здесь будут бесплатно размещаться работы современных художников республики.

      Открытие «Башни» состоялось в пятницу, 18 марта. На выставке были представлены работы двух художников из Ижевска. Александра Чувашева презентовал серию женских образов.

      «Художник – это творец, который не может не обращаться к теме женщины. Потому что женщина – настолько тема многогранная и, я бы сказал, бездонная», - сказал Александр Чувашев.

      Игорь Снигирев напротив показал портреты мужчин: футболистов, исполненных в разных техниках, и музыкантов на виниловых пластинках.

      Оба мастера отметили необходимость такого пространства для города.

      «Потому что в Ижевске практически нет такой площадки, где бы художник мог спокойно свободно выставиться», - прокомментировал Чувашев.

      По словам Снигирева, сегодня есть много молодых художников, но им негде показать свои работы.

      «Вместо всяких бургерных, кальянных можно больше галерей. Народ будет смотреть, может быть потом у них самих что-то зародится», - отметил художник.

      Помимо выставок в пространстве буду проводить школу живописи для взрослых, фотосессии и мастер-классы.

      Также Алла Ромашова рассказала, что уже создан международный сайт об искусстве, где художники со всей страны могут бесплатно размещать свои работы для продажи не только в Росси, но и за рубежом. 

      12:11, 20 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      201
      0
      #Ижевск\n#искусство\n#Удмуртия\n#художники\n#галерея
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