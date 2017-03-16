В Ижевске на кинофестивале «ЭТНИКА» покажут незаконченный фильм Алексея Балобанова «Река»

Фестиваль продлится в столице Удмуртии с 16 по 22 марта.

Ижевск. Удмуртия. Кинофестиваль «ЭТНИКА» начался в столице Удмуртии. В течение семи дней зрители увидят работы режиссеров из Якутии, Татарстана, Чечни, Кабардино-Балкарии и Алтая.

Поддержку фестивалю оказали санкт-петербургская кинокомпания СТВ и лично Сергей Сельянов, киновед Сергей Анашкин, продюсеры Ирина Энгелис, Сардана Саввина и Жанна Доари из Якутии.

«Мы покажем невероятное якутское кино, в том числе практически все фильмы, представленные на Берлинале-2017 (кроме одного, который мы уже демонстрировали), фильмы выпускников творческой мастерской Александра Сокурова в Нальчике, незавершенный фильм Алексея Балабанова, короткометражки с Алтая, из Татарстана и Чечни - победители фестивалей в России и за рубежом. Всего 14 фильмов: короткометражных, среднеметражных и полнометражных; игровых, документальных и даже мокьюментари», - рассказал куратор Ижевского киноклуба Андрей Смирнов.

Одной из лент, которую покажут на «ЭТНИКЕ», стала незаконченная картина известного российского режиссера Алексея Балобанова «Река». Съемки работы прекратились в ноябре 2000 года, когда в автокатастрофе погибла исполнительница главной роли Туйара Свинобоева.

«Съёмки были прекращены, а уже отснятый материал был смонтирован как есть. По мнению многих, это мог быть лучший фильм Балабанова, ушедшего из жизни 4 года назад. Фильм в наилучшем кинотеатральном качестве в отреставрированной DCP-копии любезно предоставлен лично Сергеем Сельяновым и петербургской кинокомпанией СТВ», - написал Смирнов на своей странице в Фейсбуке.

Фестиваль стартует в Ижевске в четверг, 16 марта. В этот день в киноцентре «Дружба» покажут два фильма якутского режиссера Сергея Потапова «ПОДСНЕЖНИКИ» и «БОГ ДЬЁСЁГЁЙ». Афиша фестиваля размещена на сайте Ижевского киноклуба.