  • $ 59.13 ↓
  • € 63.27 ↑

Окно авторизации и регистрации


CAPTCHA

Новости Удмуртии

Ижевская пианистка стала лауреатом первой премии международного конкурса в Испании

11:43, 14 марта, 2017
Дарья Саушина
11:43, 14 марта, 2017
Дарья Саушина
13
0
#культура\n#Ижевск\n#музыка
Фото: ДШИ №8
13
0

Валерия Щекалева получила диплом I премии в номинации «Фортепиано» и фирменный кубок FIESTALONIA.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская пианистка Валерия Щекалева стала лауреатом I премии открытого международного конкурса инструментальных исполнителей Open Spain. Как сообщает пресс-служба Детской школы искусств №8, это мероприятие ежегодно собирает видных музыкантов и специалистов в области инструментальной музыки со всего мира.

Обладательницей диплома I премии в номинации «Фортепиано», фирменного кубка FIESTALONIA, а также дополнительного диплома в виде гравировки от властей Испании стала Валерия Щекалёва, а ее преподаватель Ольга Бизяева награждена благодарственным письмом на номерной гербовой бумаге Королевства Испания.

11:43, 14 марта, 2017
Дарья Саушина
13
0
#культура\n#Ижевск\n#музыка

Рекомендуем

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Мультимедиа