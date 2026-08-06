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В «Лукойл» пояснили, почему некоторые заправки в Удмуртии полностью закрылись

13:40, 06 августа, 2026
В «Лукойл» пояснили, почему некоторые заправки в Удмуртии полностью закрылись
13:40, 06 августа, 2026
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#АЗС\n#заправки\n#бензин
Источник фото: ИА «Сусанин»
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На АЗС обновляют оборудование и интерьер, после они вновь будут открыты.

Ижевск. Удмуртия. В «Лукойл» пояснили, почему несколько АЗС компании полностью закрылись в Удмуртии. 

Как рассказали «Сусанину» в ПАО «Лукойл», в настоящее время в Удмуртии осуществляется модернизация и реконструкция трёх АЗС — это около 5% от региональной сети. В компании добавили, что обновление технологического оборудования, интерьера и экстерьера, необходимо для дальнейшей работы заправок. 

«Инвестиции в основной капитал являются неотъемлемой частью развития сети АЗС ЛУКОЙЛ на территории РФ. Ежегодно определенная часть сети АЗС включается в программу реконструкции/модернизации», — сообщили в «Лукойл». 

Напомним, ранее врио главы Удмуртии заявила, что показатели потребления топлива в республике приблизились к нормальному ежесуточному и составляют чуть более 1000 тонн бензина в сутки. 

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13:40, 06 августа, 2026
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#АЗС\n#заправки\n#бензин