Ижевск. Удмуртия. В «Лукойл» пояснили, почему несколько АЗС компании полностью закрылись в Удмуртии.

Как рассказали «Сусанину» в ПАО «Лукойл», в настоящее время в Удмуртии осуществляется модернизация и реконструкция трёх АЗС — это около 5% от региональной сети. В компании добавили, что обновление технологического оборудования, интерьера и экстерьера, необходимо для дальнейшей работы заправок.

«Инвестиции в основной капитал являются неотъемлемой частью развития сети АЗС ЛУКОЙЛ на территории РФ. Ежегодно определенная часть сети АЗС включается в программу реконструкции/модернизации», — сообщили в «Лукойл».

Напомним, ранее врио главы Удмуртии заявила, что показатели потребления топлива в республике приблизились к нормальному ежесуточному и составляют чуть более 1000 тонн бензина в сутки.