Ижевск. Удмуртия. Корпорация развития Удмуртской Республики начала прием заявок на получение региональных мер поддержки для селлеров, чьи товары пострадали в результате атаки на логистический центр Wildberries в Сарапуле. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Предприниматели могут получить софинансирование расходов по доставке и хранению товаров. При этом компенсация предоставляется только на новые поставки и не покрывает уже понесенные затраты. Кроме того, для пострадавших продавцов организованы бесплатные консультации по правовому обеспечению.

Поддержку смогут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Удмуртии и состоящие в едином реестре МСП, при условии, что их товар хранился на складе WB в Сарапуле 30 июля 2026 года.

Услуги оказываются в порядке очередности поданных заявок. Приоритетное право на получение поддержки имеют предприниматели из числа участников специальной военной операции.

Заявки принимаются по ссылке.