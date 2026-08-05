Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

Для продавцов, пострадавших при атаках на склад Wildberries в Сарапуле, запустили меры поддержки

17:28, 05 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Для продавцов, пострадавших при атаках на склад Wildberries в Сарапуле, запустили меры поддержки
17:28, 05 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
60
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#господдержка
Источник фото: ИИ
60
0

Предприниматели могут получить софинансирование доставки и хранения товаров, а также бесплатные юридические консультации.

Ижевск. Удмуртия. Корпорация развития Удмуртской Республики начала прием заявок на получение региональных мер поддержки для селлеров, чьи товары пострадали в результате атаки на логистический центр Wildberries в Сарапуле. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Предприниматели могут получить софинансирование расходов по доставке и хранению товаров. При этом компенсация предоставляется только на новые поставки и не покрывает уже понесенные затраты. Кроме того, для пострадавших продавцов организованы бесплатные консультации по правовому обеспечению.

Поддержку смогут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Удмуртии и состоящие в едином реестре МСП, при условии, что их товар хранился на складе WB в Сарапуле 30 июля 2026 года.

Услуги оказываются в порядке очередности поданных заявок. Приоритетное право на получение поддержки имеют предприниматели из числа участников специальной военной операции.

Заявки принимаются по ссылке.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:28, 05 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
60
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#господдержка