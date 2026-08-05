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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Кезском районе ищут нового владельца для здания бывшего ФАПа

14:45, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Кезском районе ищут нового владельца для здания бывшего ФАПа
14:45, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
121
0
#Удмуртия\n#Кезский район\n#Минимущество\n#ФАП
Источник фото: Минимущество Удмуртии
121
0

Объект не используется балансодержателем — Кезской районной больницей.

Озон. Удмуртия. В Удмуртии ищут государственную или муниципальную организацию, которая сможет использовать здание Озонского фельдшерско-акушерского пункта в Кезском районе. Об этом сообщает Минимущество республики.

Здание площадью 71,3 кв. м расположено в деревне Озон на улице Школьной. Объект находится в собственности Удмуртии, однако сейчас не используется балансодержателем — Кезской районной больницей.

Если заинтересованных организаций не найдется, объект могут передать в аренду или безвозмездное пользование либо выставить на продажу. 

 

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14:45, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
121
0
#Удмуртия\n#Кезский район\n#Минимущество\n#ФАП