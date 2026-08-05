Озон. Удмуртия. В Удмуртии ищут государственную или муниципальную организацию, которая сможет использовать здание Озонского фельдшерско-акушерского пункта в Кезском районе. Об этом сообщает Минимущество республики.

Здание площадью 71,3 кв. м расположено в деревне Озон на улице Школьной. Объект находится в собственности Удмуртии, однако сейчас не используется балансодержателем — Кезской районной больницей.

Если заинтересованных организаций не найдется, объект могут передать в аренду или безвозмездное пользование либо выставить на продажу.