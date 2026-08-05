Ижевск. Удмуртия. В особой экономической зоне «Ижевск» продолжается строительство комплекса сооружений для перекачки, усреднения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Об этом сообщает управление по госнадзору Удмуртии.

На объекте завершили установку фундаментов и возведение здания. Специалисты продолжают монтаж технологического оборудования и внутриплощадочных сетей.

Комплекс будет собирать и очищать канализационные стоки от предприятий, которые разместятся на территории ОЭЗ «Ижевск». Проект предусматривает глубокую очистку до нормативов для водоёмов рыбохозяйственного производства.

После очистки воду будут сбрасывать в реку Иж.

Завершить строительство планируют в декабре 2026 года. Как сообщают в управлении, объект позволит снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

Напомним, ранее Удмуртия подавала заявку на создание ОЭЗ под Ижевском. На её территории должны появиться: производство металлопродукции, транспортно-логистический комплекс, комбинат по обработке рулонной стали и другие предприятия.