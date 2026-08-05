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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Строительство комплекса очистки сточных вод в ОЭЗ «Ижевск» планируют закончить в декабре 2026 года

14:20, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Строительство комплекса очистки сточных вод в ОЭЗ «Ижевск» планируют закончить в декабре 2026 года
14:20, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
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0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Особая экономическая зона
Источник фото: управление по госнадзору Удмуртии.
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После очистки воду будут сбрасывать в Иж.

Ижевск. Удмуртия. В  особой экономической зоне  «Ижевск» продолжается строительство комплекса сооружений для перекачки, усреднения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Об этом сообщает управление по госнадзору Удмуртии.

На объекте завершили установку фундаментов и возведение здания. Специалисты продолжают монтаж технологического оборудования и внутриплощадочных сетей.

Комплекс будет собирать и очищать канализационные стоки от предприятий, которые разместятся на территории ОЭЗ «Ижевск». Проект предусматривает глубокую очистку до нормативов для водоёмов рыбохозяйственного производства.

После очистки воду будут сбрасывать в реку Иж.

Завершить строительство планируют в декабре 2026 года. Как сообщают в управлении, объект позволит снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

Напомним, ранее Удмуртия подавала заявку на создание ОЭЗ под Ижевском. На её территории должны появиться: производство металлопродукции, транспортно-логистический комплекс, комбинат по обработке рулонной стали и другие предприятия.

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14:20, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
66
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Особая экономическая зона