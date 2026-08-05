Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии планируют завершить в октябре 2026 года оценку акций «Ижавиа» для приватизации. Об этом передаёт «Царьград» со ссылкой на «Ведомости».

Напомним, Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании. Но, по мнению эксперта, это не повлияет на цену компании. А власти Удмуртии имеют возможность продать «Ижавиа» в любое время.

Также напомним, что гендиректор компании Александр Синельников заявил, что покидать свой пост не собирается.

Отметим, что, по данным портала «ТурДом», АО «Ижавиа» обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании недействительным приказа Росавиации. Иск подали 31 июля — за день до вступления решения регулятора в силу.

По версии «Ижавиа», ещё до выхода приказа она выполнила все предписания Ространснадзора и Росавиации, направила отчёты об устранении замечаний, обновила внутренние документы и программы подготовки лётного состава, а также представила подтверждающие материалы в ведомство.

«Ижавиа» также называет решение Росавиации несоразмерным. В заявлении подчеркивается, что выявленные недостатки «носят исключительно формально-документарный характер и не влияют напрямую на безопасность полётов».