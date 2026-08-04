Ижевск. Удмуртия. С 1 августа 3903 пассажира переоформили билеты на рейсы авиакомпаний, которые взяли на себя направления «Ижавиа». Об этом сообщает пресс-служба «Ижавиа». Этих пассажиров уже перевезли.

Рейсы в Москву передали авиакомпаниям «Аэрофлот» и S7 Airlines. В Сочи летает «Аэрофлот».

Перевозки в Санкт-Петербург выполняет Nordwind Airlines. В Калининград с 3 по 13 августа доставляет S7 Airlines, после этого рейсы перейдут Nordwind Airlines. До конца августа перелёты в Екатеринбург выполняет Red Wings.

Напомним, ранее Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа».