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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Почти 4 тысячи пассажиров перевезли авиакомпании-партнеры на рейсах из Ижевска

11:15, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Почти 4 тысячи пассажиров перевезли авиакомпании-партнеры на рейсах из Ижевска
11:15, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
42
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#самолёты\n#Ижавиа
Источник фото: ИА «Сусанин»
42
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Перевозчики начали выполнять программу «Ижавиа» с 1 августа.

Ижевск. Удмуртия. С 1 августа 3903 пассажира переоформили билеты на рейсы авиакомпаний, которые взяли на себя направления «Ижавиа». Об этом сообщает пресс-служба «Ижавиа». Этих пассажиров уже перевезли. 

Рейсы в Москву передали авиакомпаниям «Аэрофлот» и S7 Airlines. В Сочи летает «Аэрофлот».

Перевозки в Санкт-Петербург выполняет Nordwind Airlines. В Калининград с 3 по 13 августа доставляет S7 Airlines, после этого рейсы перейдут Nordwind Airlines. До конца августа перелёты в Екатеринбург выполняет Red Wings.

Напомним, ранее Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа».

 

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11:15, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
42
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#самолёты\n#Ижавиа