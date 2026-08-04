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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников не планирует покидать свой пост

08:30, 04 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников не планирует покидать свой пост
08:30, 04 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
394
0
#Удмуртия\n#Ижавиа
Источник фото: Александр Синельников
394
0

Об этом он заявил после новостей о назначении на его место бывшего премьера Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Гендиректор авиакомпании «Ижавиа» и руководитель аэропорта Ижевска Александр Синельников продолжает работать в должности и не намерен покидать свой пост. Об этом он сообщил ТАСС.

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что ушедший в отставку с поста премьер-министра Удмуртии Роман Ефимов может возглавить «Ижавиа», а действующий гендиректор Синельников покинет должность.

«Я заявление не писал, меня никто заявление писать тоже не просил», - сказал Александр Сергеевич, подтвердив, что продолжает работать.

Также напомним, что из-за аннулирования лётного сертификата «Ижавиа» с 1 августа не может выполнять коммерческие перевозки. Саму компанию власти Удмуртии планируют внести в прогнозный план приватизации на 2026 год для привлечения инвестиций.

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08:30, 04 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
394
0
#Удмуртия\n#Ижавиа