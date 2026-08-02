Ижевск. Удмуртия. Отзыв сертификата эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа» существенно не повлияет на стоимость перевозчика, так как основную ценность представляет аэропортовая составляющая бизнеса. Таким мнением с ТАСС поделился исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Напомним, в Росавиации 30 июля заявили, что сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован. Компания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов с 1 августа. В правительства Удмуртии сообщали, что «Ижавиа» внесут в прогнозный план приватизации на 2026 год. Продажу в регионе объяснили необходимостью привлечения инвестиций, в том числе для обновления парка воздушных судов.

«С точки зрения оценочной стоимости компании «Ижавиа», которую предполагается приватизировать, кратного изменения этого параметра после аннулирования сертификата не произойдет. Хотя надо признать, что косвенное влияние на цену, естественно, будет», — сказал эксперт.

Он объяснил, что основную ценность в данном случае представляет аэропортовая составляющая бизнеса, которая включает имущественный комплекс, в том числе новый аэровокзал, а также устойчивый бизнес аэропорта.

«Перевозочный бизнес сам по себе большой ценности не имеет в том смысле, что это низкомаржинальный и высокорисковый бизнес. Но косвенное влияние заключается в том, что авиакомпания «Ижавиа» формировала немалую часть маршрутной сети аэропорта Ижевска, поэтому экономика оператора аэропорта улучшалась за счёт рейсов авиакомпании и перевозимых ей пассажиров. Без рейсов, обслуживаемых «Ижавиа», в краткосрочной перспективе пассажиропоток аэропорта может сократиться, а это повлияет на его стоимость», — добавил эксперт.

Собеседник обратил внимание на то, что в дальнейшем многое будет зависеть от того, удастся ли привлечь дополнительных перевозчиков и расширить маршрутную сеть.

Напомним, гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников признал аннулирование лётного сертификата своим личным поражением.