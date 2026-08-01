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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Экспорт поддонов из Удмуртии в Египет вырос на 32%

16:08, 01 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Экспорт поддонов из Удмуртии в Египет вырос на 32%
16:08, 01 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртский экспорт\n#Египет
Источник фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю
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В изготовлении используются деревья лиственных пород — осины и берёзы.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года из Удмуртии экспортировано в Египет 1,52 тыс. штук поддонов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Поддоны производятся из лиственных пород деревьев — осины и берёзы. Отмечается, что поставки выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,15 тыс. штук).

Так, 29 июля была отправлена партия поддонов в Египет. Образцы прошли карантинный контроль, вредные организмы не выявлены.

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16:08, 01 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
4
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртский экспорт\n#Египет