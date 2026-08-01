Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года из Удмуртии экспортировано в Египет 1,52 тыс. штук поддонов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Поддоны производятся из лиственных пород деревьев — осины и берёзы. Отмечается, что поставки выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,15 тыс. штук).

Так, 29 июля была отправлена партия поддонов в Египет. Образцы прошли карантинный контроль, вредные организмы не выявлены.