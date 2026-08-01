Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания АО «Ижавиа» завершила собственную программу полётов 31 июля. Об этом рассказал гендиректор компании Александр Синельников.

Он отметил, что все обязательства перед клиентами будут выполнены. Так, 31 июля из 1412 сегментов авиаперевозки 1106 билетов было переоформлено на рейсы авиакомпаний-партнёров, по остальным билетам возвращены денежные средства. Также вернуть наличные за билеты «Ижавиа» можно в Центральном агентстве по адресу: Ижевск, улица Пушкинская, 138.

«Эта работа продолжается без остановки. Мы усилили контакт-центр, открыли круглосуточную горячую линию, и вся команда «Ижавиа» сейчас работает только над одной задачей — чтобы каждый пассажир смог добраться до места назначения с минимальными неудобствами», — отметил Александр Синельников.

Напомним, ранее Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа» из-за нарушений. Руководитель компании назвал ситуацию «своим личным поражением».

Рейсы «Ижавиа» возьмут на себя другие авиакомпании.

Так, Аэрофлот с 1 августа вводит рейсы Ижевск — Москва и Ижевск — Сочи, которые будут осуществляться авиакомпанией «Россия».

«На воздушной линии Москва — Ижевск — Москва вводится три дополнительных ежедневных рейса. Таким образом максимальная частота полётов Группы «Аэрофлот» между Москвой и столицей Удмуртии увеличится с нынешних 4 до 7 рейсов в день в августе.

На воздушной линии Ижевск — Сочи — Ижевск вводится новый ежедневный рейс на август. Далее частота полетов на данном направлении будет корректироваться в зависимости от спроса», — рассказали в компании.

Компания «Nordwind» с 1 августа запускает дополнительные рейсы между Ижевском и Санкт-Петербургом (до 11 рейсов в неделю). Также с 17 августа будут добавлены рейсы Ижевск — Калининград (рейсы запланированы два раза в неделю).

Компания «Победа» с 10 августа запустит рейс между Санкт-Петербургом и Ижевском. Полёты будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.

Также ранее стало известно, что авиакомпания «S7 Airlines» с 1 августа запустит авиарейсы между Ижевском и Москвой.