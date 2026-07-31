Ижевск. Удмуртия. Компания «Ижавиа» проинформировала, что для возврата денежных средств по билетам, оплаченным наличными, нужно обратиться в Центральное агентство по адресу: Ижевск, ул. Пушкинская, 138.

График работы: ежедневно с 08:30 до 19:30.

Для возврата необходим паспорт.

Возврат денежных средств на банковские карты осуществляется в кассе, где приобретён билет.

Напомним, ранее гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников заверил, что все купленные билеты остаются действительными, несмотря на запрет самой компании летать. Рейсы взяли на себя другие авиакомпании.