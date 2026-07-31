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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Вернуть наличные за билеты «Ижавиа» можно в Центральном агентстве

12:30, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Вернуть наличные за билеты «Ижавиа» можно в Центральном агентстве
12:30, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
117
0
#Удмуртия\n#Ижавиа
Источник фото: АО "Ижавиа"
117
0

Средства на банковские карты вернут в кассах по месту приобретения билета.

Ижевск. Удмуртия. Компания «Ижавиа» проинформировала, что для возврата денежных средств по билетам, оплаченным наличными, нужно обратиться в Центральное агентство по адресу: Ижевск, ул. Пушкинская, 138. 

График работы: ежедневно с 08:30 до 19:30.

Для возврата необходим паспорт.

Возврат денежных средств на банковские карты осуществляется в кассе, где приобретён билет.

Напомним, ранее гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников заверил, что все купленные билеты остаются действительными, несмотря на запрет самой компании летать. Рейсы взяли на себя другие авиакомпании. 

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12:30, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
117
0
#Удмуртия\n#Ижавиа