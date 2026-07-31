Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии среди компаний, осуществляющих пассажирские авиаперевозки, появится S7 Airlines. Как сообщает пресс-служба перевозчика, компания запускает рейсы по новому маршруту между Москвой и Ижевском.

Первые рейсы стартуют уже с 1 августа 2026 года. Полёт будет осуществляться на самолётах Airbus A320. Время в пути — 1 час 55 минут.

«Вылет из аэропорта Домодедово запланирован на 15:45, прибытие в аэропорт Ижевска — в 18:40. Обратный рейс будет отправляться в 19:30 и прибывать в Москву в 20:30», — говорится в сообщении.

Отмечается, что S7 Airlines является одной из крупнейших авиакомпаний России. В 2025 году пассажиропоток составил 12,8 млн человек.

Напомним, с 1 августа компания «Ижавиа» перестанет осуществлять перевозки из-за аннулирования сертификата эксплуатанта. Оставшиеся рейсы компании будут перераспределены между другими авиакомпаниями. Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников признался в своих соцсетях, что для него это «личное поражение».