Москва. Экс-глава Удмуртии Александр Бречалов может перейти в частный бизнес. По сообщению источников РБК, он может возглавить компанию «СГ-Транс», которая является одним из крупнейших в России операторов по перевозке нефтегазовых и нефтехимических грузов.

Как сообщает РБК, отставка Бречалова не была связана с провалами на посту или с претензиями со стороны администрации президента, просто он сам «давно просился в отставку».

Отметим, что компания «СГ-Транс» вместе с группой «Вектор рейл» по иску Генпрокуратуры была обращена в доход государства. Продать её пока не удалось.

«В 2022–2025 годах «СГ-Транс» ежегодно получал выручку в размере более 15 млрд руб. Чистая прибыль компании по итогам 2025 года упала до 2,1 млрд руб. с 5,95 млрд руб. годом ранее», — пишет издание.

Напомним, об уходе Александра Бречалова с поста главы Удмуртии стало известно 29 июля. Сообщалось, что он покинул должность по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Бывшего главу наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена Ольга Абрамова.